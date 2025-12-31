Vegetti termina 2025 como artilheiro do Brasil; veja o top-10

Conteúdo Especial

Pablo Vegetti terminou a temporada de 2025 como o maior artilheiro do futebol brasileiro, somando 27 gols em todas as competições por clubes. O atacante do Vasco liderou o ranking nacional, logo à frente de Kaio Jorge, do Cruzeiro, com 26 gols. Em terceiro, Arrascaeta, do Flamengo, e Flaco López, do Palmeiras, marcaram 25 vezes cada.

Mesmo perdendo espaço em parte da reta final da temporada e começando alguns jogos decisivos no banco, Vegetti assegurou a primeira posição. O último gol do argentino foi marcado na semifinal da Copa do Brasil, no clássico contra o Fluminense, em participação direta na campanha vascaína no torneio.

Na segunda colocação dos artilheiros do Brasil em 2025 aparece Kaio Jorge, principal referência ofensiva do Cruzeiro no ano. O atacante terminou como artilheiro do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil e ficando a apenas um gol da liderança geral.

O terceiro lugar ficou com Arrascaeta, que encerrou a temporada com 25 gols — se considerarmos jogos pela seleção uruguaia, o meia totaliza 28 bolas nas redes. Além dos números, o camisa 10 foi o principal jogador do Flamengo em 2025, com as conquistas do Brasileirão e da Copa do Brasil. O desempenho o colocou entre os finalistas do prêmio Rei da América, concedido pelo jornal El País, do Uruguai.

Quem também marcou 25 vezes foi Flaco López, do Palmeiras. Mesmo em um ano sem títulos, o argentino foi destaque e fez funcionar a dupla com Vitor Roque — que também aparece na lista, com 20 gols. O desempenho levou o atacante a ser convocado pela primeira vez à seleção argentina.

Confira os 10 principais artilheiros do futebol brasileiro em 2025

1 . Pablo Vegetti (Vasco) - 27 gols; 2 . Kaio Jorge (Cruzeiro) - 26; 3 . Arrascaeta (Flamengo) - 25; 4 . Flaco López (Palmeiras) - 25; 5 . Marlyson (Figueirense) - 21; 6 . Alan Patrick (Internacional) - 21; 7 . Hulk (Atlético-MG) - 21; 8 . Vitor Roque (Palmeiras) - 20; 9 . Germán Cano (Fluminense) - 20; 10 . Willian José (Bahia) - 20; 11 . Rayan (Vasco) - 20.

