Internacional

Internacional oficializa contratação de zagueiro revelado pelo Sport; veja detalhes

Victor Gabriel estava emprestado pelo clube pernambucano ao Colorado

fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 31/12/2025
16:27
Internacional
imagem cameraVictor Gabriel seguirá no Internacional para 2026 (Foto: Maxi Franzoi/via Gazeta Press)
O Sport oficializou a venda do zagueiro Victor Gabriel ao Internacional. O clube gaúcho comunicou o time pernambucano sobre o desejo de exercer o direito de compra do atleta, conforme acordo firmado durante o período de empréstimo.

O Colorado irá pagar R$ 2 milhões para garantir 50% dos direitos federativos do jogador, divididos em quatro parcelas de R$ 500 mil, sendo a primeira quitada em até cinco dias após o Internacional exercer a opção de compra. Mesmo após a conclusão da negociação, o Sport manterá 40% dos direitos econômicos do zagueiro.

Revelado pelo Sport, o zagueiro de 21 anos chegou ao Internacional por empréstimo no começo da última temporada. Inicialmente, Victor Gabriel defendeu a equipe sub-20 do Colorado, mas ganhou espaço entre os profissionais com Roger Machado e fez parte do elenco campeão do Gauchão de 2025.

Ao longo deste ano, Victor Gabriel disputou 32 partidas, marcou três gols e deu uma assistências. As boas atuações despertaram o interesse do Cruzeiro, mas o Internacional fez questão de manter o jogador no elenco.

Internacional
Internacional exerceu direito de compra e mantém Victor Gabriel para a próxima temporada (Foto: Andrey Queiroz/RP FOTOPRESS/GazetaPress)

Revelado pelo Sport, Victor Gabriel é natural de Tuntum, no Maranhão, e chegou ao clube ainda no Sub-14. Pelo Leão, passou por todas as categorias de base, teve convocações para a Seleção Brasileira e conquistou títulos do Campeonato Pernambucano desde as divisões inferiores até o profissional antes de deixar o clube.

Planejamento

O Internacional segue se estruturando para a próxima temporada. Após escapar do rebaixamento na última rodada do Brasileirão, o clube gaúcho promoveu Abel Braga a diretor técnico e contratou Paulo Pezzolano para o comando da equipe. Até o momento, o Colorado ainda não anunciou reforços.

