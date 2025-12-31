'Internacional oficializa contratação de zagueiro revelado pelo Sport; veja detalhes
Victor Gabriel estava emprestado pelo clube pernambucano ao Colorado
O Sport oficializou a venda do zagueiro Victor Gabriel ao Internacional. O clube gaúcho comunicou o time pernambucano sobre o desejo de exercer o direito de compra do atleta, conforme acordo firmado durante o período de empréstimo.
O Colorado irá pagar R$ 2 milhões para garantir 50% dos direitos federativos do jogador, divididos em quatro parcelas de R$ 500 mil, sendo a primeira quitada em até cinco dias após o Internacional exercer a opção de compra. Mesmo após a conclusão da negociação, o Sport manterá 40% dos direitos econômicos do zagueiro.
Revelado pelo Sport, o zagueiro de 21 anos chegou ao Internacional por empréstimo no começo da última temporada. Inicialmente, Victor Gabriel defendeu a equipe sub-20 do Colorado, mas ganhou espaço entre os profissionais com Roger Machado e fez parte do elenco campeão do Gauchão de 2025.
Ao longo deste ano, Victor Gabriel disputou 32 partidas, marcou três gols e deu uma assistências. As boas atuações despertaram o interesse do Cruzeiro, mas o Internacional fez questão de manter o jogador no elenco.
Revelado pelo Sport, Victor Gabriel é natural de Tuntum, no Maranhão, e chegou ao clube ainda no Sub-14. Pelo Leão, passou por todas as categorias de base, teve convocações para a Seleção Brasileira e conquistou títulos do Campeonato Pernambucano desde as divisões inferiores até o profissional antes de deixar o clube.
Planejamento
O Internacional segue se estruturando para a próxima temporada. Após escapar do rebaixamento na última rodada do Brasileirão, o clube gaúcho promoveu Abel Braga a diretor técnico e contratou Paulo Pezzolano para o comando da equipe. Até o momento, o Colorado ainda não anunciou reforços.
