menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Uma pessoa morre e outra fica ferida em briga de torcidas antes de Botafogo x Vasco

Em campo, Cruz-maltino venceu rival e se classificou na Copa do Brasil

Briga de torcida Vasco x Botafogo (Foto: Reprodução)
imagem cameraBriga de torcida Vasco x Botafogo (Foto: Reprodução)
Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/09/2025
02:07
  • Matéria
  • Mais Notícias

Dois torcedores do Vasco foram baleados em uma briga de organizadas em Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira (11), horas antes do clássico contra o Botafogo pelas quartas de final da Copa do Brasil. Um deles, atingido na cabeça, morreu após ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Campinho.

continua após a publicidade

Relacionadas

O segundo foi ferido no pé, mas seu estado de saúde não foi informado. Imagens mostram o momento em que o homem baleado no pé entra em um mercado usando camisa da torcida organizada Força Jovem Vasco.

Já o falecido, ainda não identificado, foi carregado desacordado por amigos. Em vídeos que cirgulam nas redes sociais, é possível ouvir tiros e fogos, além da correria de torcedores. Veículos chegaram a trafegar na contramão para escapar da confusão em frente à estação de trem.

continua após a publicidade

Ainda não foi confirmada se o confronto dos torcedores do Vasco foi com a torcida organizada do Botafogo, adversário desta quinta-feira, ou de outro clube do Rio de Janeiro. Informações que circulam nas redes sociais relatam que pode ter sido uma emboscada.

O Lance! procurou a Polícia Militar para obter mais informações sobre o incidente, mas até o momento da publicação da reportagem ainda não havia recebido uma resposta.

continua após a publicidade

Vasco se classifica às semifinais da Copa do Brasil

Em campo, o Vasco levou a melhor e se classificou para as semifinais da Copa do Brasil. No tempo normal, as duas equipes empataram por 1 a 1. Nuno Moreira marcou o Cruz-maltino, enquanto Alex Telles, de pênalti, balançou a rede para o Alvinegro.

Com o mesmo placar do jogo de ida, a partida foi para a decisão por pênaltis. Nas cobranças, Alex Telles desperdiçou para o Botafogo. Os vascaínos todos convertaram as penalidades e o time de São Januário se classificou para a próxima fase da competição.

Nas semifinais, o Vasco vai enfrentar o Fluminense, que na última quarta-feira, no Maracanã, derrotou o Bahia por 2 a 0 e também se classificou para a próxima fase. O outro confronto será entre Corinthians e Cruzeiro. Os dois duelos serão disputados apenas em dezembro.

Torcedor do Vasco levou tiro no pé (Foto: Reprodução)
Torcedor do Vasco fica ferido após briga de torcida (Foto: Reprodução)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias