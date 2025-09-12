Uma pessoa morre e outra fica ferida em briga de torcidas antes de Botafogo x Vasco

Dois torcedores do Vasco foram baleados em uma briga de organizadas em Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira (11), horas antes do clássico contra o Botafogo pelas quartas de final da Copa do Brasil. Um deles, atingido na cabeça, morreu após ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento de Campinho.

continua após a publicidade

O segundo foi ferido no pé, mas seu estado de saúde não foi informado. Imagens mostram o momento em que o homem baleado no pé entra em um mercado usando camisa da torcida organizada Força Jovem Vasco.

Já o falecido, ainda não identificado, foi carregado desacordado por amigos. Em vídeos que cirgulam nas redes sociais, é possível ouvir tiros e fogos, além da correria de torcedores. Veículos chegaram a trafegar na contramão para escapar da confusão em frente à estação de trem.

continua após a publicidade

Ainda não foi confirmada se o confronto dos torcedores do Vasco foi com a torcida organizada do Botafogo, adversário desta quinta-feira, ou de outro clube do Rio de Janeiro. Informações que circulam nas redes sociais relatam que pode ter sido uma emboscada.

O Lance! procurou a Polícia Militar para obter mais informações sobre o incidente, mas até o momento da publicação da reportagem ainda não havia recebido uma resposta.

continua após a publicidade

Vasco se classifica às semifinais da Copa do Brasil

Em campo, o Vasco levou a melhor e se classificou para as semifinais da Copa do Brasil. No tempo normal, as duas equipes empataram por 1 a 1. Nuno Moreira marcou o Cruz-maltino, enquanto Alex Telles, de pênalti, balançou a rede para o Alvinegro.

Com o mesmo placar do jogo de ida, a partida foi para a decisão por pênaltis. Nas cobranças, Alex Telles desperdiçou para o Botafogo. Os vascaínos todos convertaram as penalidades e o time de São Januário se classificou para a próxima fase da competição.

Nas semifinais, o Vasco vai enfrentar o Fluminense, que na última quarta-feira, no Maracanã, derrotou o Bahia por 2 a 0 e também se classificou para a próxima fase. O outro confronto será entre Corinthians e Cruzeiro. Os dois duelos serão disputados apenas em dezembro.