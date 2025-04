Athletico-PR vence em casa e assume a liderança do Brasileiro da Série B

A quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro seguiu movimentada neste domingo (20), com partidas que influenciaram diretamente a parte de cima e de baixo da tabela. Na Ligga Arena, o Athletico-PR fez valer o mando de campo e venceu o CRB por 2 a 0. Alan Kardec abriu o placar ainda no primeiro tempo, e Renan Peixoto ampliou nos minutos finais, selando a vitória do Furacão. Com o resultado, o time paranaense assumiu temporariamente a liderança da Série B, somando nove pontos, mesma pontuação do CRB, que caiu para o terceiro lugar devido aos critérios de desempate.

Na próxima rodada, o Athletico visita o Novorizontino na quinta-feira, às 21h35, no estádio Jorge Ismael de Biasi. Já o CRB volta a campo no sábado, às 19h, para enfrentar o Paysandu no Mangueirão.

Mais tarde, no estádio Independência, o América-MG superou o Goiás por 1 a 0. O gol da vitória mineira foi marcado por Miguelito, em cobrança de pênalti aos 12 minutos do primeiro tempo. Foi o terceiro triunfo do Coelho na competição, que chegou aos nove pontos e dorme na vice-liderança. O Goiás sofreu sua primeira derrota no campeonato e agora está na sétima posição, com sete pontos. O time esmeraldino volta as atenções para a final da Copa Verde, que será disputada nesta quarta-feira contra o Paysandu, antes de retornar à Série B na segunda-feira (28), às 19h30, contra o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz.

Em Goiânia, o Vila Nova conquistou uma vitória tranquila sobre o Botafogo-SP por 2 a 0. Gabriel Poveda e Igor Henrique marcaram ainda na etapa inicial, aproveitando falhas defensivas da equipe paulista, que segue sem vencer no torneio. O Tigre chegou aos sete pontos e subiu provisoriamente para a vice-liderança. O Botafogo-SP, por sua vez, permanece com apenas dois pontos e ocupa a 16ª colocação, à beira da zona de rebaixamento. O Vila Nova volta a jogar na próxima sexta-feira (25), às 21h, diante da Chapecoense, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O Botafogo-SP encara o Goiás, como citado, na segunda-feira (28).

Fechando o domingo, a Chapecoense conquistou a segunda vitória consecutiva ao derrotar o Athletic por 1 a 0, na Arena Condá. O único gol da partida foi anotado por Mário Sérgio, de cabeça, após escanteio. Com o resultado, o Verdão do Oeste chegou a seis pontos e subiu para a oitava colocação. Já o Athletic amarga a lanterna da Série B, ainda sem pontuar após quatro jogos. A Chapecoense terá pela frente o duelo com o Vila Nova, fora de casa, na sexta-feira (25), às 21h, em Goiânia. O Athletic, por sua vez, tenta se recuperar no domingo (27), quando recebe o Volta Redonda, às 16h, no Independência.

A rodada será concluída na próxima terça-feira (23), e a classificação ainda pode sofrer alterações até lá.