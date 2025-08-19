O Bahia anunciou, na tarde desta terça-feira, a contratação do jovem Kauê Furquim. Depois de ser pivô de uma grande polêmica nos bastidores entre o Tricolor baiano e o Corinthians na última semana, a joia se apresenta nesta quarta-feira para integrar a equipe sub-20.

O Bahia tirou Kauê Furquim do Corinthians ao pagar a multa rescisória do atleta, avaliada em R$ 14 milhões. Kauê agora faz parte do projeto de desenvolvimento da base da equipe baiana, que, junto com o Grupo City, têm a filosofia de "formar atletas dentro e fora do campo".

Ele foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF já na tarde desta terça.

Leia a nota oficial do Tricolor

O Esquadrão de Aço acertou a contratação do atacante Kauê Furquim, de 16 anos, com passagens pela seleção brasileira nas categorias sub-15 e sub-16.

O novo #PiveteDeAço se apresenta amanhã para iniciar a preparação com a equipe sub-20 tricolor, dentro do projeto de desenvolvimento da base do Bahia, que trabalha de forma multidisciplinar e integrada com o futebol profissional e com o objetivo de formar vencedores no jogo e na vida.

Natural de São Paulo, Kauê é considerado um dos principais talentos de sua geração e chega ao Bahia com foco em sua evolução a médio e longo prazo. #BBMP

Entenda a polêmica entre Bahia e Corinthians

Kauê Furquim troca Corinthians por Bahia (Foto: reprodução)

Os ânimos se exaltaram entre Corinthians e Bahia na última semana em uma polêmica que envolve o jovem atacante Kauê Furquim, de 16 anos, uma das maiores promessas da base alvinegra. Em suma, o Bahia pagou multa rescisória do atleta, avaliada em R$ 14 milhões. Isso corresponde a duas mil vezes o valor do salário dele. Para se ter uma ideia, a multa para transferências internacionais ultrapassa os R$ 330 milhões na cotação atual.

Não contente com a situação, o Corinthians acusou o Bahia de aliciamento em um movimento que considerou "ilícito e imoral" e rompeu relações com o clube baiano, que, por enquanto, não vai se posicionar sobre o caso. O argumento da diretoria paulista é que o Tricolor, controlado pelo Grupo City, estaria preparando terreno para uma "transferência-ponte" para o Manchester City, da Inglaterra, principal clube do conglomerado.

Tanto o Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol (RNRTAF) da CBF quanto o Regulamento sobre o Estatuto e a Transferência de Jogadores (RSTP) da Fifa preveem dispositivos contra as chamadas "transferências-ponte". O Corinthians, então, pretende levar o caso à entidade máxima do futebol.