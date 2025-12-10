O Raposa irá reencontrar o Corinthians nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. O jogo marcará também outro duelo entre o Cruzeiro e Dorival Júnior, embate que já aconteceu 25 vezes.

Em mais de 20 de anos de encontros, os jogos entre as duas partes tem muito equilíbrio, mas o técnico leva ligeira vantagem. Até o momento, ele venceu nove duelos, os mineiros venceram sete e em nove oportunidades os jogos ficaram empatados.

Entretanto, em seu trabalho no Corinthians, o Cruzeiro ainda não foi batido por Dorival Júnior. Os clubes se enfrentaram duas vezes, com um empate em 0 a 0 na Neo Química Arena, e um atropelo que resultou no placar de 3 a 0 para a Raposa no Mineirão.

Um dado curioso sobre o duelo é que, apesar da vantagem de vitórias do treinador do Corinthians, o saldo de gols é zero. Nos 25 confrontos, o Cabuloso marcou 33 gols e sofreu o mesmo número. Esta será também a primeira vez que o técnico enfrenta o clube mineiro pela Copa do Brasil.

Estatísticas do Cruzeiro contra Dorival Júnior

7 vitórias do Cruzeiro 9 vitórias dos times de Dorival Júnior 9 empates 33 gols marcados pelo Cruzeiro 33 gols sofridos pelo Cruzeir

Cruzeiro x Corinthians

Cruzeiro e Corinthians irão se enfrentar nesta quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil.

No fim de semana, a Raposa conseguiu confirmar uma posição importante no Campeonato Brasileiro ao voltar a ficar entre os três primeiros colocados. Antes disso, a melhor colocação celeste havia sido no título brasileiro de 2014.

Cruzeiro x Corinthians (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Além disso, o retrospecto é positivo para o Cruzeiro. Nos últimos cinco jogos contra o Timão, o Cabuloso perdeu apenas um, por 2 a 1, no segundo turno do Brasileirão de 2024. Antes, havia vencido por 3 a 0 em casa e empatado em 1 a 1 em 2023. Nesta temporada, empatou em 0 a 0 na Neo Química Arena e passeou no Mineirão com um 3 a 0.