Desempenho do Atlético-MG refletiu em público na Arena MRV: veja números

O desempenho do Atlético ao longo da temporada de 2025 teve reflexos diretos na presença de torcedores na Arena MRV. Com resultados abaixo do esperado em diversas competições, o clube teve uma diminuição no público médio por partida, impactando tanto a atmosfera dos jogos quanto a receita proveniente de bilheteria.

Números da Arena MRV em 2025

De acordo com o balanço divulgado pela administração da Arena MRV, a média de público nos jogos do Atlético neste ano caiu cerca de 18% em comparação a 2024. A média do último ano havia sido de 35.237 torcedores, enquanto a desse caiu para 29.040. No total, passaram pela Arena MRV em 2025, 696.975 torcedores em 24 jogos com público.

A partida que registrou o maior público no ano foi a ida das quartas de final contra o Cruzeiro (27/8), onde estiveram presentes 44.286 torcedores.

No entanto, o que ficou marcado foram os piores públicos da história da Arena, ocorrendo em partidas consecutivas. No confronto contra o Flamengo, em 25 de novembro, apenas 18.321 torcedores marcaram presença. Na partida seguinte em 3 de dezembro diante do Palmeiras, o número caiu ainda mais: apenas 13.878 atleticanos compareceram para assistir à derrota do time por 3 a 0.

Arena MRV recebe pior público da história contra o Palmeiras (Foto: Luiz Felipe Teixeira)

Desempenho do Atlético no estádio

A Arena MRV é tradicionalmente o verdadeiro caldeirão do Atlético, onde a equipe raramente sofre derrotas. No entanto, o desempenho da equipe jogando no estádio também foi menor em relação ao último ano. Em 2024 o aproveitamento havia sido de 66,6% enquanto esse ano caiu para 61,3%.

Em 25 partidas disputadas na Arena, foram 13 vitórias do Galo, cinco derrotas e outros sete empates. O alvinegro marcou 41 gols e sofreu 23.