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Pelé completaria 86 anos nesta sexta-feira (23); relembre legado do Rei do Futebol

Eterno camisa 10 do Santos se tornou um dos maiores símbolos do esporte

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 04:50
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Pelé e Jairzinho comemoram gol pela Seleção Brasileira. (Foto: Divulgação FIFA)
Pelé e Jairzinho comemoram gol pela Seleção Brasileira (Foto: Divulgação/FIFA)

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, completaria 86 anos nesta sexta-feira (23). Tricampeão mundial pela Seleção Brasileira e maior ídolo da história do Santos, o ex-jogador morreu em 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, em decorrência de um câncer de cólon.

Pelé é o único jogador da história a conquistar três Copas do Mundo, em 1958, 1962 e 1970. Com a camisa do Santos, disputou 1.116 partidas e marcou 1.091 gols, segundo os registros do clube. Ao longo da carreira, foram 1.282 gols, considerando também partidas amistosas e outros confrontos contabilizados nos registros históricos.

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Pelé reuniu velocidade, habilidade, força física e capacidade de finalização em uma época na qual o esporte ainda começava a ganhar projeção internacional por meio da televisão. Suas atuações contribuíram para transformar a Seleção Brasileira em referência mundial.

De promessa do Santos ao tricampeonato mundial

Nascido em Três Corações, Minas Gerais, Pelé chegou ao Santos em 1956, aos 15 anos, levado ao clube pelo ex-jogador Waldemar de Brito. A estreia profissional aconteceu em setembro daquele ano, diante do Corinthians de Santo André. Em pouco tempo, o jovem atacante conquistou espaço na equipe e passou a chamar atenção.

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Dois anos depois, aos 17, foi protagonista do primeiro título mundial da Seleção Brasileira. Na Copa de 1958, disputada na Suécia, marcou seis gols, incluindo dois na vitória por 5 a 2 sobre os anfitriões na final. Tornou-se o jogador mais jovem a marcar em uma decisão de Copa do Mundo.

Em 1962, no Chile, conquistou o bicampeonato, embora uma lesão tenha interrompido sua participação ainda na fase de grupos. A terceira conquista veio em 1970, no México, quando liderou uma seleção que também contava com Jairzinho, Tostão, Gérson, Rivellino e Carlos Alberto Torres.

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Na decisão contra a Itália, Pelé abriu o placar da vitória brasileira por 4 a 1 e participou da construção do quarto gol, marcado por Carlos Alberto. A jogada se tornou uma das mais conhecidas da história das Copas do Mundo.

Ao todo, o camisa 10 disputou quatro Mundiais e marcou 12 gols na competição. Pela Seleção, anotou 77 gols em 92 partidas no recorte de confrontos oficiais entre seleções principais reconhecidas pela Fifa.

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Logo aos 17 anos, Pelé jogou sua primeira Copa do Mundo, na Suécia em 1958, e foi o grande destaque
Logo aos 17 anos, Pelé jogou sua primeira Copa do Mundo, na Suécia em 1958, e foi o grande destaque (Foto: AFP/STAFF)

O reinado no Santos e o milésimo gol

No Santos, Pelé comandou uma das equipes mais vitoriosas do futebol brasileiro. Ao lado de jogadores como Pepe, Coutinho, Zito e Gilmar, conquistou duas Libertadores, em 1962 e 1963, dois títulos mundiais interclubes, seis Campeonatos Brasileiros e dez Campeonatos Paulistas.

A presença do camisa 10 também levou o clube paulista a excursões internacionais que ajudaram a ampliar sua popularidade. O Santos passou a enfrentar equipes de diferentes continentes, atraindo públicos interessados em acompanhar o jogador, que já era conhecido mundialmente como Rei do Futebol.

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Um dos momentos mais marcantes da carreira aconteceu em 19 de novembro de 1969, no Maracanã. Diante do Vasco, Pelé converteu um pênalti e chegou ao milésimo gol, segundo a contagem histórica que inclui amistosos. A partida foi interrompida para a comemoração, com invasão de campo por jornalistas e torcedores.

Depois de deixar o Santos, o atacante encerrou a carreira no New York Cosmos, dos Estados Unidos. A passagem pelo futebol norte-americano, entre 1975 e 1977, contribuiu para aumentar a visibilidade da modalidade no país.

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Pelé fez seu primeiro jogo pelo Santos no dia 7 de setembro (Foto: Reprodução)
Pelé fez seu primeiro jogo pelo Santos no dia 7 de setembro (Foto: Reprodução)

👑O legado do Rei Pelé

Quase quatro anos após sua morte, Pelé permanece como o único tricampeão mundial enquanto jogador. Aos 86 anos de seu nascimento, a trajetória do mineiro de Três Corações segue como uma das maiores referências da história do esporte.

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