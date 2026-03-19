Domínguez comenta sobre encontrar o time titular do Atlético-MG: 'Não são apenas 11"

Após a vitória do Atlético sobre o São Paulo por 1 a 0, nesta quarta-feira (18), o técnico Eduardo Domínguez comentou sobre a busca pela equipe titular do Galo. O treinador destacou que, devido ao pouco tempo de trabalho no comando da equipe, sua principal preocupação não é definir imediatamente os 11 jogadores ideais, mas sim o caminho para as vitórias.

Após a vitória do Atlético sobre o São Paulo por 1 a 0, nesta quarta-feira (18), o técnico Eduardo Domínguez comentou sobre a busca pela equipe titular do Galo. O treinador destacou que, devido ao pouco tempo de trabalho no comando da equipe, sua principal preocupação não é definir imediatamente os 11 jogadores ideais, mas sim o caminho para as vitórias.

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Segundo Domínguez, o foco está em encontrar a melhor forma de jogar, construindo um estilo consistente que permita ao time conquistar resultados positivos. Além disso, ele ressaltou que outros aspectos coletivos também são fundamentais para o desenvolvimento da equipe, indicando que o processo de evolução vai além da simples escolha da formação titular:

—Temos 5 partidas, mas o trabalho real é de duas semanas, então é tempo. Não me desespera encontrar os 11 ideais, temos que ter paciência, não desesperar. Temos que encontrar a equipe, que não são 11, são muito mais. O que ocupa é encontrar a equipe, que hoje teve muito desejo de ganhar — afirmou o técnico do Atlético

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— Hoje foi uma grande mostra. Estou contente com os que atuaram hoje, mas não podemos confundir que vamos alcançar os objetivos com apenas com isso. Foi uma simples demonstração do que queremos ser, e para chegar a ser é outra coisa — completou o treinador.

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Domínguez em Atlético e São Paulo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Após a vitória sobre o São Paulo, o Atlético viaja para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Fluminense no próximo sábado, às 18h30, no Estádio do Maracanã. Com o resultado positivo, a equipe mineira conquistou sua segunda vitória na competição, subiu na tabela e agora ocupa a 11ª colocação, com oito pontos somados.