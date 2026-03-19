Renê aponta motivos para derrota do Fluminense para o Vasco

O Fluminense abriu 2 a 0 no placar, diminuiu o ritmo e viu o Vasco vencer de virada no segundo tempo pelo placar de 3 a 2, nesta quarta-feira (18), pela sétima rodada do Brasileirão. Após a partida, o lateral-esquerdo Renê falou sobre a queda do Tricolor e os erros de marcação.

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— É difícil falar e ver o que aconteceu, acredito que pecamos um pouco na bola aérea, tanto na bola parada como na bola rolando. Acho que eles cresceram no jogo meio esquisito, jogando bola na área. Não conseguimos nem cobrir quem estava cruzando e nem tirar na área — disse Renê, em entrevista à TV Globo.

Parecia um cenário tranquilo para o time comandado por Luis Zubeldía na segunda etapa, logo após o gol de Hércules. Depois disso, no entanto, Nuno Moreira descontou em finalização de longe, e Spinelli e Thiago Mendes, no jogo aéreo, viraram. Para Renê, isso fica de aprendizado para o time aproveitar mais as oportunidades.

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— Agora é ver o que deu errado e tentar matar o jogo quando tiver a oportunidade. A gente está tendo muitas chances e estamos tomando uns gols que estão complicando a partida. É minimizar esses erros e tomar menos gols, porque a gente está criando bem e fazendo — destacou.

Canobbio comemora seu gol no jogo do Fluminense contra o Vasco (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)

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Próximo compromisso do Fluminense

O Tricolor, com o resultado, segue com 13 pontos na tabela do Brasileirão e aguardando o desfecho da rodada para saber sua posição no G-6. O próximo compromisso será no sábado (21), novamente no Maracanã, desta vez contra o Atlético-MG, às 18h30 (de Brasília).