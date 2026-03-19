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Fluminense negocia transferência de Santi Moreno com clube da MLS

Jogador ficou de fora das últimas relações do Tricolor

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Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/03/2026
00:32
Santi Moreno em treino no Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
imagem cameraSanti Moreno em treino no Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
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O Fluminense está negociando a transferência de Santi Moreno com um clube da MLS. O informação foi dada pelo treinador Luis Zubeldía na coletiva após a derrota para o Vasco por 3 a 2, pelo Brasileirão.

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Matéria em atualização

➡️ Zubeldía explica motivos da virada em Vasco x Fluminense: 'Jogadores importantes'

Na coletiva de imprensa após a partida contra o Vasco pelo Brasileirão, Zubeldía foi questionado sobre a ausência do atacante colombiano nas últimas relações do Tricolor. O treinador respondeu revelando que o Fluminense está em negociação com um clube da MLS.

— O Santi Moreno está com uma proposta do exterior. Por isso, nesta semana ele não foi relacionado, porque existe essa possibilidade concreta de ir para uma equipe da MLS. Então, até que essa situação se resolva, ele não será relacionado.

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Zubeldía em entrevista coletiva pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
Zubeldía em entrevista coletiva pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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