Zubeldía explica motivos da virada em Vasco x Fluminense: 'Jogadores importantes'

Após a derrota do Fluminense para o Vasco por 3 a 2, de virada, Zubeldía concedeu entrevista coletiva no Maracanã. O treinador destrinchou a partida e comentou a queda de desempenho do primeiro para o segundo tempo.

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➡️ Vasco busca a virada e vence o Fluminense no Maracanã

— À medida que os minutos foram passando, fomos nos desgastando. Claro, até o 2 a 0 me parece que éramos melhores, controlando certas jogadas, certos momentos da partida. O 2 a 0 estava dentro do contexto do que vinha sendo feito dentro de campo. Depois, mesmo com a ausência do Martinelli, eles encontraram um gol rápido em uma jogada de bola parada, em um rebote. E depois são ações pontuais, né. Dois gols pontuais, muito mais no empurrão, na insistência, onde não conseguimos, com o passar dos minutos, voltar a nos encontrar com o que tínhamos feito durante 60, 65 minutos. Principalmente nos últimos 15 minutos, não conseguimos retomar o que havíamos feito em boa parte do jogo. Então acabamos cedendo o protagonismo a eles, que passaram a pressionar — disse Zubeldía, que seguiu:

— Jogadores importantes para o funcionamento da equipe e para manter a posse de bola foram se cansando cada vez mais. Tive que mudar o perfil dos jogadores, e também são jogos difíceis, porque sabíamos que em algum momento a partida poderia se desorganizar, poderia se abrir, com disputas, bolas paradas. Então, tudo o que você faz durante 60, 65 ou até 70 minutos, em 10 ou 15 minutos pode mudar completamente. E foi o que aconteceu hoje. Em 10, 15 minutos, o jogo virou, mudou completamente. E, apesar de estarmos vencendo por 2 a 0 com mérito, depois eles acabam vencendo por 3 a 2 também com mérito. E isso tem a ver com esse empurrão final, esses 10, 15 minutos, com jogadas pontuais que não conseguimos resolver e, possivelmente, com o cansaço de alguns jogadores, que acabou inclinando a balança para que eles ficassem com a vitória.

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Negociação de Santi Moreno

Questionado sobre a ausência de Santi Moreno fora da relação, Zubeldía revelou que o jogador está em negociação com um clube da MLS.

— O Santi Moreno está com uma proposta do exterior. Por isso, nesta semana ele não foi relacionado, porque existe essa possibilidade concreta de ir para uma equipe da MLS. Então, até que essa situação se resolva, ele não será relacionado.

O que vem por aí para o Fluminense?

Com o resultado, o Fluminense fica momentaneamente na quarta posição do Brasileirão, com 13 pontos. O Tricolor joga novamente no Maracanã, desta vez contra o Atlético-MG, no sábado (21), às 18h30 (de Brasília).

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Renê em ação no clássico entre Vasco e Fluminense (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/GazetaPress)

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