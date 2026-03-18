O técnico Roger Machado sofreu sua primeira derrota no comando do São Paulo, na noite desta quarta-feira (18), para o Atlético-MG, por 1 a 0, na Arena MRV, pela sétima rodada do Brasileirão. A derrota teve um gosto duplamente amargo, já que não foi apenas a quebra de invencibilidade na competição, mas também a perda da liderança para o Palmeiras.

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- Tivemos o controle da partida, mas penso que hoje nos faltou, no último terço, na jogada final, uma escolha mais assertiva do último passe. É difícil digerir resultados como esse quando se atua bem, mas o que valorizei nos atletas foi a planificação de jogo que foi bem executada, oferecemos poucas alternativas ao adversário, que no primeiro tempo chegou com bola parada, assim como no gol, de rebote, o que foi parecido, seguiu o mesmo critério de como sofremos o gol contra o Red Bull, agora é descansar todo mundo porque no final de semana temos clássico - disse Roger Machado.

Em relação a possíveis falhas na partida e já projetando a disputa contra o agora líder Palmeiras, o treinador admitiu que algumas tomadas de decisão contra o Galo não surtiram o efeito que gostaria.

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- Não apontaria como falhas, mas sim tomadas de decisão que poderiam ser mais assertivas. Uma escolha por um jogador melhor posicionado, uma busca de profundidade com um passe com mais precisão, um arremate mais bem colocado, isso muitas vezes depende do dia, algumas coisas são do treinamento - disse.

- Hoje acho que abusamos dos cruzamentos de quina, que não nos deu condição de acessar a bola dentro da área e nos proporcionou transição do adversário, isso sim acho que precisamos olhar com calma para evoluir nessa questão, mas foi pontual, uma característica de um jogo específico diferente dos últimos dois que tivemos - completou Roger Machado.

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Agora, o Tricolor retornará à capital paulista para dar início aos trabalhos para enfrentar o Palmeiras, em clássico marcado para o próximo sábado (21), às 21h (de Brasília), no Morumbis, duelo que marca o embate dos dois primeiros colocados da tabela do Nacional.