Pedro Raul brilha em estreia e leva Ceará à vitória no Castelão

No primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense, o Ceará conquistou vitória importante sobre o Maracanã por 3 a 0, com destaque para o atacante Pedro Raul. Em sua estreia pelo Vozão, o ex-jogador do Corinthians marcou um gol e deu uma assistência, na Arena Castelão, neste domingo (2). Além de Pedro Raul, marcaram Marllon e Lucas Mugni.

Com esse resultado, o Ceará pode avançar para a final mesmo se perder por até dois gols de diferença no próximo jogo. O segundo encontro entre as equipes está marcado para o próximo domingo (9), às 17h, de novo no Castelão.

Marlon comemora sobre o Maracanã pelo Campeonato Cearense 2025 (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

A outra semifinal do Cearense

Ferroviário e Fortaleza empataram por 0 a 0, no estádio Presidente Vargas, em jogo de ida das semifinais do Campeonato Cearense 2025, neste sábado de carnaval (1º). O resultado deixa a decisão aberta para o jogo de volta. As equipes criaram oportunidades, incluindo bolas na trave e no travessão, mas não conseguiram converter em gols.

O jogo de volta será no próximo sábado (8). Pelo regulamento da competição, classificam-se os times que somarem mais pontos ao fim das duas partidas, e havendo empate no saldo de gols, a decisão vai para os pênaltis. Por isso, em caso de novo empate, a decisão derá nas cobranças, e quem vencer, se garante na decisão.