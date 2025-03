O Atlético-GO demitiu Rafael Guanaes neste domingo (2) após empatar por 1 a 1 contra o Inhumas no sábado (1). A informação foi divulgada pelas redes sociais do clube, e o auxiliar Anderson Gomes, da comissão técnica permanente, irá assumir de forma interina até a chegada de um novo técnico.

Rafael Guanaes chegou ao Dragão no fim de 2024, após concluir um trabalho de destaque no Operário – com acesso à Série B e a melhor participação do Fantasma na história da 'Segundona' – mas não conseguiu fazer a equipe goianiense apresentar um bom futebol. Foram 13 jogos, com cinco vitórias, seis empates e duas derrotas, resultando em 53% de aproveitamento.

Técnico de time da Série B é demitido após dois meses no cargo (Foto: Isabela Azine/AGIF)

Próximo confronto do Atlético-GO

O Dragão enfrenta o Inhumas nesta terça-feira (4), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Antônio Acciolly, em Goiânia, pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Goianiano. Pela segunda rodada da Copa do Brasil, o Atlético-GO enfrenta o Retrô na próxima quarta-feira (13), às 21h30 (horário de Brasília), no mesmo estádio do confronto anterior.