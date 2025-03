O Atlético-MG anunciou um gerente do Flamengo que estava no clube carioca desde 2015. O Galo anunciou a contratação de Luiz Carlos de Azevedo Gonçalves Júnior como novo Gerente Geral das Categorias de Base do clube mineiro. O profissional trabalhava no Flamengo desde o ano passado como Gerente de Futebol do Futebol Profissional do Rubro-Negro.

Luiz Carlos tem 41 anos e participou da reestruturação da captação de base do Flamengo, que conseguiu ótimas vendas para o futebol europeu nos últimos anos. O melhor exemplo é Vinicius Júnior, do Real Madrid, vendido por 45 milhões de euros em 2017.

Segundo apurou o Lance!, o Flamengo não vai ao mercado contratar um novo profissional. A ideia do clube carioca é utilizar alguém que já está na casa para exercer essa função.

Veja o anúncio do Atlético-MG do novo gerente

O Atlético informa que Luiz Carlos de Azevedo Gonçalves Júnior será o novo Gerente Geral das Categorias de Base do Galo.



Formado em Educação Física pela UFRJ, Luiz Carlos tem pós-graduação em treinamento esportivo, MBA em Gestão e Marketing e uma pós-graduação como Executivo de… pic.twitter.com/ohkr8Qswps — Galo na Base (@GaloNaBase) March 2, 2025

Currículo do novo Gerente do Galo

Como anunciado pelo Atlético-MG, além de trabalhar no Flamengo por nove anos, Luiz Carlos é formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem pós-graduação em treinamento esportivo, MBA em Gestão e Marketing e uma pós-graduação como Executivo de Futebol pela CBF Academy.

Outro longo trabalho de Luiz Carlos foi no Vasco. Ele ficou no Cruzmaltino cerca de 12 anos na função de coordenador técnico.

Revelações do Flamengo nos últimos anos

Durante a longa passagem de Luiz Carlos, novo gerente do Atlético-MG, na base do Flamengo, o clube carioca revelou grandes nomes e fez muitas vendas para o futebol europeu. Além de Vinicius Júnior, Lucas Paquetá (West Ham), Reinier (do Real Madrid, emprestado ao Granada), Léo Duarte (Istanbul Basaksehir) e Rodrigo Muniz (Fulham) são alguns dos jogadores revelados pelo Flamengo nos últimos anos.