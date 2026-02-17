Corinthians: Breno Bidon inicia transição física e se aproxima de retorno
Meio-campista passa pela última etapa da recuperação
- Matéria
- Mais Notícias
O meio-campista Breno Bidon iniciou, nesta terça-feira (17), a fase de transição física, última etapa da recuperação do estiramento no músculo posterior da coxa direita.
Carrillo, André, Yuri Alberto… Dorival vive drama após sequência de lesões no Corinthians
Corinthians
Herói em pênaltis, Hugo Souza completa 100 jogos pelo Corinthians
Corinthians
Adversária do Corinthians, Portuguesa supera início instável e chega embalada às quartas do Paulistão
Corinthians
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
O processo foi realizado durante a reapresentação do time do Corinthians no CT Joaquim Grava. Breno Bidon ficou de fora das partidas recentes contra o Red Bull Bragantino e o São Bernardo, pelo Brasileirão e Campeonato Paulista, respectivamente.
Apesar do avanço no tratamento, a tendência é que o jogador não esteja disponível para o duelo contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (19).
A equipe titular para o duelo contra o Furacão ainda é indefinida. O técnico Dorival Júnior já afirmou em mais de uma ocasião que precisa rodar o elenco para atender a todas as competições.
Desfalques do Corinthians
- Breno Bidon - transição física
- Hugo - lesão no menisco lateral do joelho direito
- Kaio César - lesão no músculo posterior da coxa direita
- Angileri - Recuperação física
- Zakaria - Recuperação física
Treino nesta terça-feira (17)
O dia do Timão começou com trabalho de força na academia. No gramado, após o aquecimento, o elenco realizou um exercício de posse de bola com pressão pós-perda.
Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o São Bernardo seguiram para a parte interna do CT para atividade regenerativa. Os demais permaneceram no campo, participando de um exercício de ataque contra defesa e de um jogo em espaço reduzido.
🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa do Campeonato Paulista e Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias