Corinthians: Breno Bidon inicia transição física e se aproxima de retorno

O meio-campista Breno Bidon iniciou, nesta terça-feira (17), a fase de transição física, última etapa da recuperação do estiramento no músculo posterior da coxa direita.

O processo foi realizado durante a reapresentação do time do Corinthians no CT Joaquim Grava. Breno Bidon ficou de fora das partidas recentes contra o Red Bull Bragantino e o São Bernardo, pelo Brasileirão e Campeonato Paulista, respectivamente.

Apesar do avanço no tratamento, a tendência é que o jogador não esteja disponível para o duelo contra o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (19).

A equipe titular para o duelo contra o Furacão ainda é indefinida. O técnico Dorival Júnior já afirmou em mais de uma ocasião que precisa rodar o elenco para atender a todas as competições.

Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Desfalques do Corinthians

Breno Bidon - transição física

Hugo - lesão no menisco lateral do joelho direito

Kaio César - lesão no músculo posterior da coxa direita

Angileri - Recuperação física

Zakaria - Recuperação física

Treino nesta terça-feira (17)

O dia do Timão começou com trabalho de força na academia. No gramado, após o aquecimento, o elenco realizou um exercício de posse de bola com pressão pós-perda.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o São Bernardo seguiram para a parte interna do CT para atividade regenerativa. Os demais permaneceram no campo, participando de um exercício de ataque contra defesa e de um jogo em espaço reduzido.

