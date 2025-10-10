Uma polêmica financeira surgiu em Porto Alegre nos últimos dias. Mídias identificadas com o Grêmio noticiaram que a Alfa, bet exposta nas camisas da dupla Gre-Nal, estaria com pagamentos atrasados com os clubes. Pelo que apurou o Lance!, a situação não confere, pelos menos na parte vermelha da cidade. Ou seja, a patrocinadora master está em dia com o Internacional.

Conforme informaram integrantes da direção colorada na quinta-feira (10), não há qualquer atraso nos repasses da casa de apostas.

O que apurou o Lance!

Mídias identificadas com o coirmão noticiaram adiamento nos repasses ao clube. Segundo as informações, a Alfa não efetuaria o pagamento relativo aos meses finais da 2025. A situação no Alvirrubro, porém, seria outra. Pelo que levantou o Lance!, os contratos assinados com os clubes seriam diferentes quanto à forma de pagamento.

No Beira-Rio, os repasses da patrocinadora master são feitos mensalmente, sempre no dia 10. Até o momento não houve registro de pendências. Mesmo que haja um eventual atraso na parcela que vence nesta sexta-feira (10), o Inter assegurou que a situação não impactará o pagamento de salários de jogadores e funcionários.

De acordo com o Colorado, as folhas estão em dia: os salários foram quitados no último dia 5, e os direitos de imagem foram pagos normalmente no dia 25 do mês passado. Ambos foram quitados nas datas previstas. Apuração feita pelo Lance! junto ao estafe dos atletas corrobora com essa informação.

O que diz a Alfa

A Alfa divulgou nota oficial:

“A Alfa Entretenimento não comenta suas relações comerciais ou cláusulas financeiras com parceiros e clubes. Essa é uma premissa que está na empresa desde o início, quando a mesma iniciou suas parcerias. A Alfa reafirma sua postura de transparência e integridade, sempre pautada pelo cumprimento das normas e seus valores”.

A parceria entre Alfa e a dupla Gre-Nal foi firmada no início da temporada e representa o maior patrocínio da história recente dos dois clubes. Cada um dos rivais recebe cerca de R$ 50 milhões por ano. Além do valor fixo anual, o acordo inclui bônus por desempenho, que podem elevar o total para até R$ 215 milhões ao longo do contrato.