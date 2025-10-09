Internacional faz treino fechado para a retomada do Brasileirão

Seguindo a semana de trabalho intenso no CT Parque Gigantes, o Internacional voltou a fechar os treinos nesta quinta-feira (9), visando a retomada do Campeonato Brasileiro. Foi o terceiro trabalho da semana – que terá ainda outras três sessões –, com atividades físicas, técnicas e táticas, aproveitando a parada na competição da Data Fifa para colocar a equipe em dia.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O Colorado só volta a campo na próxima quarta (15), quando enfrenta o Mirassol, às 20h, pela 28ª rodada, no Interior de São Paulo. No domingo (19), joga outra vez, contra o Sport, no Beira-Rio.

Como foi o treino desta quinta

Assim como na véspera, o treino desta quinta foi marcado por muita intensidade, característica que vem apresentando a dupla Ramón e Emiliano Díaz desde sua chegada ao Beira-Rio. Antes dos trabalhos em campo, o elenco participou de exercícios de força na academia.

continua após a publicidade

Depois, o grupo foi à cancha, participando de atividades de troca de passes, com um toque, e de posse de bola. Depois, foi realizado um treinamento tático-técnico. Sergio Rochet, Juninho, Richard e Alan Rodríguez, todos no Departamento Médico, não apareceram no campo. O paraguaio Alan Benítez e os colombianos Carbonero e Rafael Borré seguem com as seleções de seus países.

Mais três treinos

A primeira semana da Data Fifa ainda tem mais três treinos, sexta (10), sábado (11) e domingo (12), todos às 10h (de Brasília). A programação de treinamentos da semana que vem ainda não foi divulgada, mas os jogos voltam na quarta.

continua após a publicidade

Os jogos até a próxima Data Fifa

15/10 – Quarta – 20h – Mirassol x Internacional 19/10 – Domingo – 18h30min – Internacional x Sport 22/10 – Quarta – 19h30min – Bahia x Internacional (jogo atrasado da 14ª rodada) 26/10 – Sábado – 21h30min – Fluminense x Internacional 2/11 – Domingo – 18h30min – Internacional x Atlético-MG 5/11 – Quarta – 19h – Vitória x Internacional 9/11 – Sábado – 18h30min – Internacional x Bahia