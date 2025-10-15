Escalação Mirassol x Internacional: os Díaz repetem o 3-4-3

Como vinha sendo treinado desde a semana passada, Internacional repete o esquema 3-4-3 na partida das 20h (de Brasília) desta quarta-feira (15), contra o Mirassol. O jogo é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Carbonero, ainda voltando da seleção da Colômbia, Ramón e Emiliano Díaz apostam na entrada de Óscar Romero, pela esquerda, para fechar o ataque com Vitinho e Alan Patrick de falso 9.

O Colorado entra na rodada na 15ª colocação, com 32 pontos, sete à frente do Vitória, 17º, primeiro time da zona de rebaixamento.

Os Díaz repetem o 3-4-3

Os sinais foram dados ao longo dos trabalhos da Data Fifa e no jogo-treino contra o Brasil de Farroupilha, no sábado (11). Don Ramón e o filho vinha trabalhando o Inter no 3-4-3, mantendo os três zagueiros, além de apostar mais uma vez em Alan Patrick como falso 9.

Para isso, como não têm Carbonero, que não retornou ainda dos amistosos pela Colômbia, e Juninho, em tratamento de lesão muscular no Departamento Médico, foram necessárias trocas. Na defesa, tudo certo, com Victor Gabriel entrando ao lado de Vitão e Gabriel Mercado.

Na frente, uma improvisação. Para fechar o setor ofensivo, ao lado de Vitinho e do camisa 10, entra o meia paraguaio Óscar Romero, que vem ganhando cada vez mais espaço com os Díaz. Assim, o Alvirrubro começa o jogo com Anthoni; Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Henrique e Bernabei; Vitinho, Alan Patrick e Óscar Romero.

Sem perder em casa no Brasileiro, o time de Rafael Guanaes não terá o goleiro Walter, suspenso pelo terceiro amarelo, e Edson Carioca e Matheus Sales, lesionados. Com isso, o Mirassol vai a campo com Muralha; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Guilherme; Alesson e Negueba.

