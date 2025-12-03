Cruzeiro defende longas invencibilidades contra o Botafogo

O Cruzeiro defende duas invencibilidades contra o Botafogo na quinta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 37ª rodada do Brasileirão. A Raposa se despede da torcida em casa na Série A.

Diante do Fogão, o Cabuloso não sabe o que é perder há quase 10 anos, entre Brasileiro, Copa do Brasil e Série B. Em 14 jogos, foram seis vitórias e oito empates, com aproveitamento de 61,9%.

A última derrota do Cruzeiro diante do Botafogo aconteceu em 11 de setembro de 2016, no Mineirão, pela 24ª rodada do Brasileirão. O meia Camilo e o atacante Canales marcaram os gols alvinegros.

Desde então, foram 11 jogos pela Série A, dois pela Segundona e um pela Copa do Brasil. Os confrontos se dividiram em sete vezes no Nilton Santos, seis no Mineirão e um na Arena Independência.

Além da marca no duelo direto, a Raposa está invicta há 11 partidas no Brasileiro deste ano. No período, são quatro vitórias (Fortaleza, Vitória, Grêmio e Corinthians) e sete empates (Flamengo, Sport, Atlético-MG, Palmeiras, Fluminense, Juventude e Ceará).

Caso vença ou empate com o Botafogo, o Cabuloso igualará o Flamengo com a sequência sem perder na Série A, com 12 partidas. O líder da competição conseguiu o feito entre julho e outubro.

Do outro lado, o Fogão de Davide Ancelotti também vive bom momento e não sofre um revés há oito partidas na Série A, com quatro vitórias e quatro empates. A última derrota foi por 3 a 0, em casa, no clássico contra o Fla.

Christian abriu o placar em Botafogo 0x2 Cruzeiro, pela Série A. Foto: Rodrigo Ferreira/Cruzeiro

Maiores séries invictas do Brasileirão 2025

1 . Flamengo: 12 jogos 2 . Cruzeiro: 11 jogos 3 . Palmeiras: 11 jogos 4 . Bahia: 9 jogos 5 . Mirassol: 9 jogos

Agenda do Cruzeiro

Terceiro colocado do Brasileiro e sem chance de título, o Cruzeiro tem 69 pontos e está classificado para a fase de grupos da Libertadores de 2026. Além do Botafogo, a Raposa ainda encara o Santos, fora de casa, na última rodada.

Já na Copa do Brasil, o Cabuloso recebe o Corinthians no dia 10, no Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal. A volta está marcada para dia 17, na Neo Química Arena.