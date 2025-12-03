G8 em jogo: o que o São Paulo precisa para manter o sonho da Libertadores

Se o São Paulo ainda quer manter vivo o sonho de disputar a Copa Libertadores em 2026, precisa assegurar sua permanência no G8 nesta rodada. Na quarta-feira (3), o Tricolor enfrenta o Internacional pela 37ª rodada do Brasileirão, em duelo marcado para a Vila Belmiro, às 20h (de Brasília). A equipe, porém, não depende apenas das próprias forças.

continua após a publicidade

Atualmente em oitavo lugar, com 48 pontos, o São Paulo precisa manter a posição e torcer para que Cruzeiro ou Fluminense conquistem a Copa do Brasil, cenário que abriria uma vaga extra para a Pré-Libertadores via Brasileirão. A equipe de Hernán Crespo já não alcança mais o sétimo lugar, o que torna o oitavo posto a única esperança.

Para isso, há um roteiro específico. O primeiro passo é vencer o Internacional. Depois, observar atentamente os resultados paralelos. O Vasco não pode derrotar o Mirassol, enquanto o Grêmio precisa perder pontos diante do Fluminense.

continua após a publicidade

Além disso, o Corinthians precisa ser superado pelo Fortaleza, e o RB Bragantino tem de ser derrotado pelo Vitória. Com essa combinação, o Tricolor garantiria a oitava colocação na penúltima rodada, mantendo vivo o objetivo de disputar a fase preliminar da Libertadores.

Elenco do São Paulo enfrentará o Internacional na Vila Belmiro (Foto: Victor Froes/Agência F8/Gazeta Press)

Libertadores definirá planejamento para 2026

A disputa (ou não) da Copa Libertadores em 2026 ajudará o São Paulo a definir o planejamento da próxima temporada.

Isso porque o time entenderia o impacto financeiro que disputar ou não a competição pode causar. Com uma saúde financeira delicada, o Tricolor seguirá pensando em reforços que estejam de acordo com o que o clube consegue manter e pagar.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Se a equipe ficar de fora, pode deixar de receber valores importantes. Em premiação, por exemplo, somente a fase de grupos dá 3 milhões de dólares em premiação, além de um valor de 330 mil por vitória.

São Paulo já pensa em reforços?

O Lance! apurou que a contratação de reforços está sendo discutida pelo São Paulo desde já, ainda sem nomes em pauta, mas considerando totalmente este lado financeiro. No mais, o Tricolor tem um perfil em mente.

As prioridades seriam jogadores jovens e que estejam dentro da realidade financeira do clube. Modelos de contratação como o de Marcos Antonio são visados. Uma movimentação maior, de fato, deve começar com o final da temporada.