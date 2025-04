CBF e Sportradar ampliam parceria por integridade no futebol

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Sportradar Integrity Services, unidade da Sportradar (NASDAQ: SRAD), renovaram a parceria, agora com vínculo exclusivo e início previsto para a temporada de 2025. O novo contrato visa reforçar os esforços no combate à manipulação de resultados no futebol brasileiro e proteger a integridade do esporte.

Por meio da ferramenta Universal Fraud Detection System (UFDS), a Sportradar fornecerá monitoramento de integridade para mais de 8.200 partidas do futebol masculino e feminino organizadas pela CBF por ano. Com a renovação, todos os campeonatos nacionais terão cobertura especial.

A renovação desta parceria acontece em um momento estratégico na luta contra a manipulação de resultados. Conforme o relatório anual de Integridade da Sportradar, divulgado em janeiro de 2025, o número de partidas suspeitas de manipulação no mundo caiu 17% em 2024. No Brasil, essa redução foi ainda mais expressiva, com 53 casos a menos em comparação ao ano anterior, representando uma queda de 48% no país.

Casos ganham força

O movimento da CBF de olho em maior supervisão contra manipulação no futebol acontece em meio à "bomba" na elite do Brasileirão. No último dia 14 de abril, Bruno Henrique, astro do Flamengo, foi indiciado pela Polícia Federal por supostamente ter forçado um cartão amarelo na edição de 2023, em partida contra o Santos, pelo segundo turno, no dia 1/11.

Sobre a renovação com a Sportradar, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, destacou como um "marco simbólico" e motivo de orgulho.

- Reforçar a integridade do futebol brasileiro é uma prioridade para esta gestão, e a renovação desta parceria reforça ainda mais o nosso compromisso com essa missão. O trabalho da Unidade de Integridade da CBF, em colaboração com a Sportradar, complementará o monitoramento feito pela Fifa e resultará na cobertura de mais de 10 mil partidas do futebol brasileiro nesta temporada. Trata-se de um marco impressionante e simbólico, que nos enche de orgulho. Esta é uma parceria que tem gerado resultados concretos e tem sido essencial na luta contra a manipulação de resultados, garantindo um ambiente mais justo e seguro para o esporte - disse Ednaldo.

A parceria entre CBF e Sportradar iniciou em 2018, reforçando o compromisso em proteger o futebol global contra possíveis ameaças à integridade. Esse esforço se soma a acordos já estabelecidos pela empresa com algumas das principais entidades do futebol, incluindo Conmebol, Fifa, Uefa, Confederação Asiática de Futebol (AFC), Federação Colombiana de Futebol (FCF) e mais de 270 outras organizações esportivas e autoridades governamentais.