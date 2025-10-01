Paraná Clube lança camisa em homenagem ao Outubro Rosa e Novembro Azul; veja fotos

O Paraná Clube lançou nesta quarta-feira (1) a camisa comemorativa ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul. Denominada como "Seja Vida", o uniforme faz parte da conscientização da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de próstata, respectivamente.

De acordo com o anúncio, feito em um vídeo publicado nas redes sociais do clube, os detalhes e a variação de tons da camisa carregam o símbolo da conscientização. O rosa representa a força e a coragem de milhares de mulheres, enquanto o azul fala da determinação e a superação de tantos homens. Juntos, eles se encontram no branco, que traduz a paz e a vitória sobre o câncer.

A nova camisa do Paraná já está disponível para os torcedores exclusivamente na loja online PRC Store, com valor de R$ 249,90. O primeiro lote segue até 15 de outubro, e o torcedor que adquirí-la terá direito a 30% de desconto em qualquer outro produto da loja.

Conscientização

Ao unir as duas campanhas, o Paraná Clube afirma que priorizou o compromisso em unir o esporte e o engajamento pelas causas sociais.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer de mama atinge 74 mil mulheres por ano no Brasil, mas a detecção precoce aumenta consideravelmente as chances de cura. Entre os principais métodos de prevenção estão a realização de mamografias a partir dos 40 anos, além do autoexame e acompanhamento médico regular.

Já o câncer de próstata tem diagnóstico médio de 72 mil casos por ano, sendo uma doença silenciosa no estágio inicial, o que aumenta a necessidade e importância dos exames de rotina a partir dos 45 anos. Assim como o câncer de mama, caso seja diagnosticado precocemente as taxas de sucesso no tratamento são consideravelmente altas.

- É uma camisa que representa apoio a duas causas muito importantes, além de ser uma oportunidade para a nossa torcida vestir este manto com solidariedade e significado - afirmou Leopoldo Hofmann, diretor da PRC Store.

Veja as fotos da nova camisa do Paraná

Camisa do Outubro Rosa e Novembro Azul do Paraná custa R$ 249,90. Foto: Morone Henrique/Paraná

