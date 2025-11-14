O Fluminense oficializou nesta sexta-feira (14) a renovação de contrato do volante Gabriel Renan, de 18 anos, até 31 de dezembro de 2028. O acordo foi firmado no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém, onde o jogador integra o elenco sub-20. A nova multa rescisória prevista em contrato é de R$ 370 milhões.

Gabriel Renan chegou ao clube em 2021, ainda no sub-14, e fez parte da equipe campeã da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro sub-17 de 2024. Na campanha nacional, foi autor do gol que abriu o placar na classificação sobre o Flamengo nas quartas de final. Em 2025, vive sua primeira temporada pelo sub-20, após disputar competições como o Torneio OPG e a Copa Mitad del Mundo Sub-18.

Em nota institucional, o clube destacou a continuidade do planejamento de manutenção dos atletas formados em Xerém, que seguem como opções para as categorias de base e, futuramente, para o elenco principal. Riquelme Felipe, Matheus Reis e Wallace Davi estão entre os jogadores dessa geração que já fizeram parte do elenco profissional. Isaque, outro destaque dessa classe, foi vendido no início do ano.

Fluminense x Flamengo

O Fluminense volta a campo na quarta-feira (19). O Tricolor enfrenta o Flamengo no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Uma vitória aproxima o time de uma vaga direta na Libertadores, além de complicar o rival na briga pelo título.