Paralisação do Brasileirão: saiba como foi a conversa liderada por Nenê e capitães para interromper a competição

Nenê lidera conversa em grupo para paralisar o Brasileirão (Foto: Gabriel Tadiotto/E.C. Juventude)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/05/2024 - 11:28 • Porto Alegre (RS)

Os capitães dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro estão conversando num grupo de WhatsApp para deliberar sobre a paralisação da competição. O debate foi levantado por Nenê, meia do Juventude, que teve os jogos adiados por conta da delicada situação no Rio Grande do Sul. A informação foi publicada primeiramente pela "GZH".

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nenê começou a conversa no grupo, que foi criado antes do Brasileirão começar, dando um panorama de tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O capitão do Juventude entende que a competição deve ser interrompida, com o adiamento de todos os jogos, ao invés de só os do Internacional, Grêmio e Juventude.

Os capitães se manifestaram, prestaram solidariedade e estão à disposição para ajudar. Porém, não debate ainda não avançou ao ponto dos jogadores pedirem a suspensão das próximas rodadas.

A conversa vai continuar nesta quinta-feira (9) no mesmo grupo do WhatsApp. Um número maior de adesão dos capitães precisa acontecer para que o Brasileirão seja paralisado.