Escrito por Lance! • Publicada em 07/05/2024 - 15:54 • São Paulo (SP)

Na condição de representantes de Flamengo, Palmeiras e São Paulo, os presidentes Rodolfo Landim, Leila Pereira e Julio Casares se reuniram na manhã desta terça-feira (07) para discutir novas ações de apoio aos clubes gaúcho, em razão da tragédia causada pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. O trio disponibilizou seus CTs e estádios para Grêmio, Internacional e Juventude.

➡️ Chuvas no RS: CBF adia jogos de gaúchos, mas mantém disputa do Brasileirão; saiba motivo

As três agremiações afirmaram que se solidarizam e lamentam profundamente a tragédia provocada pelas fortes chuvas no estado. Além das ações já realizadas e de outras que serão promovidas, eles decidiram colocar suas infraestruturas à disposição de Grêmio, Internacional e Juventude. Desse modo, estas equipes, fortemente impactadas pelas consequências do desastre natural, poderão utilizar as instalações para alojamento, treinamentos e jogos, se assim desejarem.

Leila Pereira e Rodolfo Landim, presidentes de Palmeiras e Flamengo, respectivamente; São Paulo também se junta à ação (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo disponibiliza o CT George Helal (Ninho do Urubu); o Palmeiras oferece a Academia de Futebol, o Allianz Parque e a Arena Barueri; o São Paulo propõe acolhimento no CT de Cotia e no Morumbis.

Da mesma maneira, os três clubes dizem crer fortemente que a CBF, em seu papel de entidade máxima do futebol nacional, possa disponibilizar a Granja Comary como mais um local de abrigo aos clubes gaúchos, entre outras formas de apoio. Eles reafirmam a certeza de que o futebol brasileiro se unirá cada vez mais pelo povo do Rio Grande do Sul.

Leila e Casares (Foto: Reprodução / @juliocasares_sp)