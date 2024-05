CBF deve adiar jogos de times gaúchos e toma decisão sobre paralisação do Brasileirão

(Foto: Reprodução 'X' Internacional)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/05/2024 - 16:56 • São Paulo (SP)

Pela segunda rodada consecutiva, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve adiar as partidas de Grêmio, Internacional e Juventude no Brasileirão. A medida ocorre pela situação emergencial em diversas cidades no Rio Grande do Sul, que estão sofrendo com inundações e deslizamentos pelos temporais no estado. A informação foi divulgada pela ESPN.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

O Grêmio jogaria contra o Atlético-MG, no Mineirão, pela 6ª rodada do Brasileirão, no sábado (11). Já Internacional e Juventude se enfrentariam na segunda-feira (11), no Beira-Rio. A decisão ainda não foi oficializada pela CBF. Por ora, o órgão não cogita paralisar o Brasileirão pela situação no Rio Grande do Sul.

➡️ Siga o Lance! São Paulo no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Tricolor

Nesta segunda-feira (6), o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, suspendeu suas operações até o final de maio, devido às chuvas e alagamentos no Rio Grande do Sul. Pela situação no estado, Grêmio, Internacional e Juventude estão impossibilitados de utilizarem seus respectivos centros de treinamento, e o trio está com um jogo atrasado no Brasileirão.

As partidas do Colorado e do Imortal, válidas pela Sul-Americana e Libertadores, respectivamente, foram adiadas pela Conmebol.

➡️ Veja tabela com datas e horários de todos os jogos da Libertadores