São Paulo volta a cair de rendimento após intervalo e amplia crise no Brasileiro

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O São Paulo repete um roteiro que tem se tornado quase uma premissa nos últimos jogos. Um time que até ensaia prometer algo no primeiro tempo, mas que desmorona completamente após o intervalo. Na derrota por 1 a 0 para o Remo, no Mangueirão, o Tricolor voltou a expor problemas que já vêm sendo debatidos há algumas semanas, desde quando essa fase complicada começou.

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O São Paulo começou a partida parecendo ter domínio e controle em determinados momentos. Assustou principalmente com Arthur, que desperdiçou duas boas oportunidades, mas novamente esbarrou em um problema recorrente: a falta de efetividade. Calleri vive uma fase extremamente complicada e igualou ao pior jejum sem gols de sua carreira. André Silva também pouco ameaçou.

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O meio-campo também ficou bem abaixo. O time sente muito a ausência de jogadores como Marcos Antônio e Bobadilla. Marcos retornou de lesão e entrou no segundo tempo. Bobadilla está liberado para defender o Paraguai na Copa do Mundo. Em campo, foi visto um São Paulo sem intensidade e dinâmica.

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O São Paulo ainda contou com um goleiro adversário inspirado. Ivan, do Remo, fez boas defesas e foi importante para segurar o resultado. Como Ferreirinha comentou na entrevista para o "Premiere", durante o intervalo, "estava inspirado".

São Paulo foi derrotado por 1 a 0 (Foto: Fernando Torres/AGIF/Folhapress)

No segundo tempo piora...

Na volta do intervalo, Dorival tentou mexer na equipe, colocou Marcos Antônio para reorganizar o meio e também promoveu entradas de jogadores da base buscando mais energia. Nada surtiu efeito.

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O São Paulo praticamente desmontou na etapa final. É um time que não ameaça, não assusta, não cria e segue errando demais nas decisões finais. Um cenário que começa a repetir padrões perigosos e que já virou tema recorrente. Em suas análises, Dorival Júnior já notou.

Segundo dados do Sofascore, a diferença é nítida. o São Paulo teve desempenho ofensivo mais consistente no primeiro tempo. A equipe terminou a etapa inicial com 62% de posse de bola, sete finalizações e uma grande chance criada, além de controlar mais as ações ofensivas. Já no segundo tempo, apesar de seguir com maior posse, com 59%, o Tricolor perdeu intensidade e finalizou apenas duas vezes, criando menos perigo ao Remo. Os números também mostram uma queda nos duelos vencidos e no volume ofensivo da equipe.

Agora o cenário passa a incomodar ainda mais. São cinco jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, uma equipe estacionada na oitava colocação e que chega para a pausa da Copa do Mundo de Clubes sem qualquer sensação de tranquilidade. Garantido na próxima fase da Copa Sul-Americana, o São Paulo terá um tempo para pensar. A equipe volta a jogar somente no dia 22 de julho, contra o Athletico.