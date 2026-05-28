As apostas na Bola de Ouro bet365 estão com odds abertas para a Copa. Os palpites reúnem os principais nomes de cada seleção, com destaque para Harry Kane (Inglaterra), Lamine Yamal (Espanha), Kylian Mbappe (França) e Vinicius Jr. (Brasil).

Nós usamos o código de indicação bet365 e já realizamos os nossos palpites nos principais candidatos à Bola de Ouro em 2026. Abaixo, nós compartilhamos as nossas impressões e mostramos como apostar!

Odds da Bola de Ouro na bet365: favoritos da edição atual

As odds da Bola de Ouro na bet365 apontam Harry Kane e Lamine Yamal entre os favoritos, com cotações 8.00 e 9.00. Kylian Mbappé, Michael Olise e Lionel Messi aparecem empatados na sequência, todos com odds 11.00. O brasileiro mais bem colocado é Vinicius Jr, com odds 15.00.

Odds corretas no momento da publicação: 18/05/2026.

1. Harry Kane: é a vez da Inglaterra?

Harry Kane chega à Copa do Mundo de 2026 vivendo grande momento na carreira. Capitão e principal referência técnica da Inglaterra, o atacante aparece entre os favoritos na disputa pela Bola de Ouro do torneio.

O desempenho goleador no Bayern de Munique e a experiência acumulada nas últimas temporadas fortalecem a candidatura do camisa 9. Caso conduza os ingleses ao primeiro título mundial desde 1966, Kane poderá entrar definitivamente para a história do futebol.

Vive fase goleadora espetacular no Bayern de Munique; É o líder técnico e capitão da seleção inglesa; O sistema tático da Inglaterra potencializa seu jogo; O título histórico inglês vai consagrar sua temporada.

2. Lamine Yamal: a jóia da Espanha em sua primeira Copa

A Copa de 2026 pode marcar a consagração definitiva de Lamine Yamal no cenário internacional. Mesmo jovem, o atacante já assumiu protagonismo na seleção espanhola e chega ao torneio cercado de expectativa.

Com dribles rápidos, visão de jogo e capacidade de decidir partidas, o jogador do Barcelona desponta entre os candidatos à Bola de Ouro do Mundial. Um título da Espanha aumentaria consideravelmente suas chances de conquistar o prêmio individual.

É o principal fator de desequilíbrio no ataque espanhol; É o grande protagonista do Barcelona e da seleção; Demonstra maturidade precoce para decidir jogos grandes; O título da Espanha vai coroar sua ascensão mundial.

3. Kylian Mbappé: a Seleção mais inspirada da Copa

Campeão e vice nas últimas edições, Kylian Mbappé entra neste Mundial com um único objetivo: a consagração definitiva. O astro francês possui o raro poder de decidir confrontos gigantescos em poucos minutos de genialidade pura.

Sob os holofotes do Real Madrid e liderando os Bleus, o atacante une velocidade avassaladora a um faro de gol implacável. Inclusive, surpreende o fato de o francês não liderar entre as odds mais prováveis por causa dos feitos nas edições anteriores.

Histórico espetacular com três gols em final de Copa; Fez uma "pré-temporada" antes da competição; Protagonismo absoluto no elenco estelar da França; Capacidade única de decidir jogos grandes sozinho.

4. Michael Olise: o candidato protagonista da Champions League

Apontado como a nova joia da criação francesa, Michael Olise traz uma imprevisibilidade refinada ao torneio. Sua capacidade de desmontar defesas com passes milimétricos e dribles curtos transforma o ritmo ofensivo dos Bleus em algo extremamente letal.

O sucesso recente no Bayern de Munique deu ao meia o estofo necessário para brilhar no maior palco do esporte. Protagonizar uma campanha vitoriosa na Copa garantirá os holofotes necessários para ele pleitear o título de melhor jogador da Copa.

Capacidade para armar e marcar gols (10 completo); Brilha na Alemanha com atuações de gala pelo Bayern; Um dos protagonistas no confronto PSG-Bayern na UCL; Uma taça inédita consolidará seu status de novo gênio.

5. Lionel Messi: a última tentativa da lenda argentina

O maior de todos pode repetir o feito? Lionel Messi entra na Copa de 2026 desafiando o tempo e a lógica. Conduzir a Argentina ao bicampeonato consecutivo transformará sua lenda em algo absolutamente inalcançável.

Mesmo atuando no futebol norte-americano, o camisa 10 mantém sua genialidade intacta e refinada, ainda que o corpo já não responda da mesma forma. Pode ser uma boa opção, ainda que as odds não estejam a favor do craque.

O peso histórico e a aura de atual campeão mundial e Bola de Ouro da competição; Está com 13 jogos e 12 gols por partida na MLS; Controle do ritmo técnico e tático da Albiceleste; O peso da narrativa de um bicampeonato histórico.

6. Vinicius Jr: a maior esperança do Hexa

O protagonismo da Seleção em 2026 ainda aguarda a chegada do Vinicius Jr. Consagrado na Europa, o atacante terá ao seu lado o treinador italiano Carlo Ancelotti, que se tornou querido entre os brasileiros por extrair o máximo do carioca.

Sua velocidade absurda e o poder de decisão no Real Madrid o transformaram em um pesadelo para os defensores. Em boa fase, pode deslanchar no ataque e estar entre os principais candidatos ao troféu Bola de Ouro.

É a principal referência técnica do ataque do Brasil; Decisivo e acostumado com a pressão de finais europeias; Ritmo imparável e gols cruciais no Real Madrid; Tem a presença de Carlo Ancelotti na beira de campo.

Como encontrar o mercado de Bola de Ouro na bet365 (passo a passo)

O mercado de Bola de Ouro na bet365 está dentro da modalidade "Futebol", mais precisamente em "Copa do Mundo 2026", na categoria "Futuro" / "Longo Prazo". Lá, selecione a opção "Bola de Ouro" para apostar no protagonista da competição.

É possível apostar na Copa do Mundo 2026 na bet365 de diferentes formas. Por isso, preparamos um tutorial de como fazer um palpite na Bola de Ouro pela primeira vez:

1 . Registre-se e cumpra a verificação de identidade na bet365; 2 . Realize um depósito via Pix ou TED a partir de R$5; 3 . Vá em "Futebol", dentre as modalidades disponíveis de A-Z; 4 . Defina a categoria "Futuro" e/ou "Longo Prazo". O nome final pode mudar; 5 . Selecione a liga "Copa do Mundo 2026"; 6 . Escolha a opção "Bola de Ouro" para encontrar os palpites disponíveis; 7 . Toque no nome para adicioná-lo ao boletim de apostas; 8 . Informe o valor e toque em apostar para confirmar;

Odds corretas no momento da publicação: 18/05/2026.

Como funciona esse mercado na bet365?

O troféu Bola de Ouro da Copa do Mundo na bet365 é dado ao jogador protagonista. Essa premiação faz parte da cerimônia de encerramento do Mundial, sendo dada minutos antes de o país campeão levantar a taça da Copa.

A bet365 para iniciantes conta com milhares de mercados, o que inclui também as apostas de Longo Prazo/Futuro. Nesses mercados, nós colocamos um palpite a ser concretizado no fim da competição, ao contrário das apostas em eventos esportivos.

No caso da Bola de Ouro da Copa do Mundo na bet365, o palpite tem certas características, sendo elas:

A aposta é liquidada no último dia da competição;

Tem odds dinâmicas e atualizadas ao longo do Mundial;

Entregue ao protagonista da Copa;

O vencedor costuma ser da seleção vitoriosa.

Vale a pena destacar que não é possível fazer apostas múltiplas na bet365 com este palpite, exceto quando os mercados não estão relacionados.

Por exemplo, pretendemos apostar em Harry Kane vencedor da Bola de Ouro e Inglaterra campeã. Por se tratar de mercados correlacionados, o palpite fica indisponível.

No entanto, outros palpites podem ser combinados, como Brasil - Vencedor do Grupo C e Canadá para chegar às oitavas de final.

Outros mercados disponíveis na bet365

Fora os mercados de Bola de Ouro bet365, há outros palpites que podem ser feitos, como Artilheiro e Luva de Ouro. Ao todo, são 27 formas de apostar com Pix na bet365 nos resultados finais da competição mais esperada do ano.

A seguir, você confere mais detalhes sobre cada mercado antes de montar um palpite:

seguir, você confere mais detalhes sobre cada mercado antes de montar um palpite:

Mercado Como funciona Onde apostar Vencedor Final Aposta em qual seleção conquistará o título da Copa do Mundo de 2026. Aposte na bet365 Melhor Marcador Mercado para apostar no jogador que terminará o torneio como artilheiro. Aposte na bet365 Bola de Ouro Define qual atleta será eleito o melhor jogador da Copa do Mundo. Aposte na bet365 Para Chegar à Final Aposta em seleções que alcançarão a decisão do torneio, independentemente do título. Aposte na bet365 Para Chegar à Semifinal Mercado voltado para equipes que avançarão até as semifinais da competição. Aposte na bet365 Para Chegar às Quartas de Final Permite apostar nas seleções classificadas para as quartas de final. Aposte na bet365 Grupo Mais Produtivo Aposta em qual grupo terá o maior número total de gols marcados. Aposte na bet365

Vale a pena apostar na Bola de Ouro na bet365?

Sim, vale a pena apostar na Bola de Ouro na bet365. A casa de apostas conta com centenas de mercados e compartilha odds excelentes para quem quiser apostar no protagonista do Mundial.

Para melhorar ainda mais a experiência, o apostador pode baixar o aplicativo bet365 e fazer palpites com poucos toques na tela do celular. Mais do que isso, há a chance de receber alertas de vantagens inéditas da Copa!

Perguntas frequentes sobre Bola de Ouro bet365

A Bola de Ouro bet365 é um mercado de apostas raro e que pode provocar algumas dúvidas. Por isso, preparamos uma FAQ, na qual respondemos às dúvidas mais comuns entre os usuários!

A bet365 tem mercado para Bola de Ouro?

Sim, a bet365 oferece mercado para apostar na Bola de Ouro da Copa do Mundo 2026 dentro da seção "Futuro" ou "Longo Prazo", disponível na categoria de futebol da plataforma.

Quem é o favorito à Bola de Ouro 2026?

Harry Kane aparece entre os principais favoritos à Bola de Ouro da Copa de 2026, seguido por Lamine Yamal e Kylian Mbappé, de acordo com as odds disponíveis na bet365.

Posso apostar na Bola de Ouro da Copa do Mundo?

Sim, é possível apostar no jogador eleito melhor atleta da Copa do Mundo antes e durante o torneio, com odds que variam conforme o desempenho dos candidatos na competição.

Quando as odds da Bola de Ouro são atualizadas?

As odds da Bola de Ouro são atualizadas constantemente ao longo da Copa do Mundo, acompanhando resultados, atuações individuais, lesões e mudanças no favoritismo dos jogadores.

Quais mercados existem na bet365?

A bet365 disponibiliza mercados como campeão da Copa, Bola de Ouro, artilheiro, Luva de Ouro, seleções finalistas, semifinalistas, quartas de final e grupo com mais gols marcados.

Conteúdo publicitário. Aplicam-se os termos e condições da bet365. A bet365 está autorizada a operar no Brasil pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 07/02/2025. O jogo é destinado a maiores de 18 anos. A verificação da conta é obrigatória para depósitos, saques e utilização dos créditos de aposta. Jogue com responsabilidade. Para mais informações, acesse help.bet365.bet.br.