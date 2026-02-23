Palmeiras mantém busca por reforços, vê janela perto do fim e admite novo plano

O Palmeiras tem menos de dez dias para registrar novos reforços antes do fechamento da janela de transferências, marcado para 3 de março. Até o momento, o clube acertou as contratações do volante Marlon Freitas, junto ao Botafogo, e do meia-atacante Jhon Arias, que estava no Wolverhampton, em negociações que somam pouco menos de R$ 200 milhões.

A principal prioridade da diretoria segue sendo a contratação de um zagueiro pronto para disputar posição com Murilo. O principal alvo é Nino, atualmente no Zenit, mas o clube russo tem dificultado as tratativas e não demonstra interesse em liberar o defensor no meio da temporada europeia, apesar de o Palmeiras já ter um acordo com seu estafe.

Em movimento recente, o Palmeiras chegou a enviar um representante ao Oriente Médio, onde o Zenit disputava um torneio amistoso, na tentativa de destravar as negociações, mas recebeu uma nova negativa. Agora, com o iminente fechamento da janela, o clube tenta avançar em um acordo para tercom o jogador apenas na metade do ano.

Outros nomes, como os zagueiros Igor Júlio e Alexsandro, foram sondados pela diretoria do Palmeiras, mas as conversas não avançaram.

Entre as outras lacunas identificadas está a posição de primeiro volante, setor que perdeu Aníbal Moreno, negociado com o River Plate, além da busca por um atacante capaz de ser opção à dupla formada por Vitor Roque e Flaco López, após a saída de Bruno Rodrigues para o Cruzeiro por empréstimo.

– Como sou eu que tenho que dar as caras aqui, as perguntas são pertinentes e não precisa ser muito inteligente para perceber que se tem saídas, tem que ter entradas – afirmou Abel Ferreira, em entrevista coletiva no início de fevereiro.

De acordo com apuração do Lance!, o Palmeiras segue ativo no mercado e já tem as prioridades definidas, embora os nomes, além da busca por um zagueiro, não tenham sido revelados. Internamente, porém, o clube avalia o elenco atual como "pronto" para os compromissos deste primeiro semestre.

A janela de verão na Europa, na metade do ano, abre novas possibilidades para o Palmeiras diante da reta final de contrato de alguns atletas, que poderiam chegar sem custos de transferência. Um dos casos analisados é o do volante Fabinho, que tem vínculo com o Al Ittihad, da Arábia Saudita, até o fim de junho.

Contratações e saídas do Palmeiras

Chegadas

Marlon Freitas (volante/Botafogo) Jhon Arias (meia-atacante/Wolverhampton)

Saídas

Weverton (goleiro/Grêmio) Micael (zagueiro/Inter Miami)* Aníbal Moreno (volante/River Plate) Raphael Veiga (meia/América-MEX)* Bruno Rodrigues (atacante/Cruzeiro)* Facundo Torres (atacante/Austin FC)

*Saídas por empréstimo

