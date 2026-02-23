menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Real Madrid publica pedido de desculpas após jogador fazer publicação racista

Dean Huijsen repostou uma publicação pejorativa sobre asiáticos

23/02/2026
Dia 23/02/2026
15:27
Florentino Pérez - Real Madrid
imagem cameraFlorentino Pérez, presidente do Real Madrid (Foto: AFP)
O Real Madrid publicou um pedido de desculpas em sua conta oficial no Weibo, principal rede social da China, após o zagueiro Dean Huijsen, de 20 anos, compartilhar em seu perfil no Instagram uma imagem considerada racista por usuários asiáticos. A postagem, que já foi removida, fazia alusão ao formato dos olhos de pessoas de ascendência asiática e trazia comentários ofensivos. O clube espanhol atribuiu a mensagem de retratação ao jogador.

– Peço sinceras desculpas aos meus amigos chineses. Compartilhei, sem intenção, conteúdo com mensagens ofensivas. Foi completamente não intencional e lamento o transtorno causado – diz o comunicado divulgado em chinês pelo clube.

A polêmica começou no último fim de semana, quando Huijsen republicou uma imagem que mostrava uma pessoa de ascendência asiática ao lado de dois comentários de internautas: "Até os chineses o chamam de chinês" e "Dá para vendar os olhos dele com fio dental". A publicação foi interpretada como uma referência depreciativa às características físicas de asiáticos e gerou reação imediata nas redes sociais.

Postagem republicada por Huijsen considerada racista (Foto: Divulgação/X)
Postagem republicada por Huijsen considerada racista (Foto: Divulgação/X)

Repercussão da postagem de Huijsen, do Real Madrid, na China

O pedido de desculpas, no entanto, foi recebido com ressalvas pelos torcedores chineses. Por ter sido publicado apenas no Weibo, uma plataforma de acesso majoritariamente local, parte da torcida questionou o alcance da retratação e cobrou uma manifestação pública do clube ou do jogador em canais internacionais, como vídeos ou posts em inglês nas principais redes sociais do Ocidente.

Esta não é a primeira vez que o Real Madrid se vê envolvido em uma controvérsia com conotações racistas envolvendo a comunidade asiática. Em 2014, o clube já havia se manifestado após um torcedor cantar uma música considerada vulgar contra chineses antes da final da Champions League contra o Borussia Dortmund.

Na ocasião, a Embaixada da China na Espanha classificou a música como "insultuosa para a China, vulgar e de mau gosto". O Real Madrid, por sua vez, emitiu nota rejeitando a "conduta inadequada" do torcedor, condenando "qualquer forma de racismo e xenofobia" e classificando o episódio como um "caso isolado" que não representava os valores do clube.

O episódio envolvendo Huijsen ocorre em meio a uma série de denúncias de racismo no futebol europeu. Nos últimos dias, Vini Jr sofreu ataques na Champions League, e jogadores como Wesley Fofana e Hannibal Mejbri também foram alvos de ofensas na Premier League.

Dean Huijsen em ação em sua estreia pelo Real Madrid no Mundial de Clubes
Dean Huijsen em ação em sua estreia pelo Real Madrid no Mundial de Clubes (Foto: Megan Briggs/AFP)

