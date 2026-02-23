Real Madrid publica pedido de desculpas após jogador fazer publicação racista
Dean Huijsen repostou uma publicação pejorativa sobre asiáticos
O Real Madrid publicou um pedido de desculpas em sua conta oficial no Weibo, principal rede social da China, após o zagueiro Dean Huijsen, de 20 anos, compartilhar em seu perfil no Instagram uma imagem considerada racista por usuários asiáticos. A postagem, que já foi removida, fazia alusão ao formato dos olhos de pessoas de ascendência asiática e trazia comentários ofensivos. O clube espanhol atribuiu a mensagem de retratação ao jogador.
– Peço sinceras desculpas aos meus amigos chineses. Compartilhei, sem intenção, conteúdo com mensagens ofensivas. Foi completamente não intencional e lamento o transtorno causado – diz o comunicado divulgado em chinês pelo clube.
A polêmica começou no último fim de semana, quando Huijsen republicou uma imagem que mostrava uma pessoa de ascendência asiática ao lado de dois comentários de internautas: "Até os chineses o chamam de chinês" e "Dá para vendar os olhos dele com fio dental". A publicação foi interpretada como uma referência depreciativa às características físicas de asiáticos e gerou reação imediata nas redes sociais.
Repercussão da postagem de Huijsen, do Real Madrid, na China
O pedido de desculpas, no entanto, foi recebido com ressalvas pelos torcedores chineses. Por ter sido publicado apenas no Weibo, uma plataforma de acesso majoritariamente local, parte da torcida questionou o alcance da retratação e cobrou uma manifestação pública do clube ou do jogador em canais internacionais, como vídeos ou posts em inglês nas principais redes sociais do Ocidente.
Esta não é a primeira vez que o Real Madrid se vê envolvido em uma controvérsia com conotações racistas envolvendo a comunidade asiática. Em 2014, o clube já havia se manifestado após um torcedor cantar uma música considerada vulgar contra chineses antes da final da Champions League contra o Borussia Dortmund.
Na ocasião, a Embaixada da China na Espanha classificou a música como "insultuosa para a China, vulgar e de mau gosto". O Real Madrid, por sua vez, emitiu nota rejeitando a "conduta inadequada" do torcedor, condenando "qualquer forma de racismo e xenofobia" e classificando o episódio como um "caso isolado" que não representava os valores do clube.
O episódio envolvendo Huijsen ocorre em meio a uma série de denúncias de racismo no futebol europeu. Nos últimos dias, Vini Jr sofreu ataques na Champions League, e jogadores como Wesley Fofana e Hannibal Mejbri também foram alvos de ofensas na Premier League.
