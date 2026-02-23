Atlético-MG tem semana agitada, com atenção dividida entre Brasileiro e decisão no Mineiro

A semana será decisiva para o Atlético. Após ceder o empate ao América nos acréscimos do jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro, o time alvinegro volta a dividir atenções entre o Brasileirão e a definição no Estadual.

A semana será decisiva para o Atlético. Após ceder o empate ao América nos acréscimos do jogo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro, o time alvinegro volta a dividir atenções entre o Brasileirão e a definição no Estadual.

Na quarta-feira (25), às 21h30, a equipe enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo ainda não venceu na competição e terá o desafio de buscar o primeiro triunfo justamente fora de casa.

Nas três primeiras rodadas, o time ainda era comandado por Jorge Sampaoli, demitido na última semana após o empate frustrante com o Remo, na Arena MRV. Sob seu comando no Brasileirão, o Atlético empatou duas partidas e perdeu uma, desempenho que pesou para sua saída.

Desde então, o interino Lucas Gonçalves assumiu a equipe. Ele esteve à frente do time na goleada por 7 a 2 sobre o Itabirito e no empate por 1 a 1 com o América. O duelo contra o Grêmio marcará sua última partida como treinador interino, já sob os olhares do novo comandante alvinegro.

Eduardo Domínguez, de 47 anos, ex-Estudiantes, será o novo técnico do Galo. Ele se juntará à delegação em Porto Alegre para acompanhar a partida desta quarta-feira. O primeiro treino sob seu comando está marcado para quinta-feira, já com foco no jogo de volta da semifinal contra o América, no próximo domingo (1º).

Se estiver regularizado a tempo, Domínguez, conhecido como "El Barba", já comandará a equipe à beira do campo no confronto decisivo que vale vaga na final do Campeonato Mineiro.

Agenda semanal do Atlético

Confira os compromissos do Galo na semana:

Segunda-Feira (23) - Treino na cidade do Galo às 10h

Terça-Feira (24) - Treino na cidade do Galo às 10h / Viagem para Porto Alegre às 16h

Quarta-Feira (25) - Grêmio x Atlético às 21h30 - 4° rodada do Campeonato Brasileiro (Arena do Grêmio)

Quinta-Feira (26) - Retorno para Belo Horizonte às 1h30 / Treino às 16h na cidade do Galo

Sexta-Feira (27) - Treino na cidade do Galo às 10h

Sábado (28) - Treino na cidade do Galo às 10h

Domingo (1) - América x Atlético às 18h - Volta da semifinal do Mineiro (Arena Independência)