Palmeiras vence o Fluminense e mantém a liderança do Brasileirão

O Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (25), na Arena Barueri, e manteve a liderança do Brasileirão. Vitor Roque, de pênalti, e Allan marcaram os gols do Alviverde, enquanto Luciano Acosta descontou para os visitantes.

Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira chegou aos mesmos dez pontos do São Paulo, que também venceu na rodada, mas leva vantagem nos critérios de desempate. O Fluminense permanece com sete pontos, agora na quinta colocação.

Como foi o jogo entre Palmeiras e Fluminense?

O Palmeiras iniciou a partida com total controle das ações na Arena Barueri e marcou duas vezes antes dos 15 minutos de jogo. Primeiro, Vitor Roque recebeu passe de Mauricio dentro da área e driblou o goleiro Fábio, que cometeu falta sobre o camisa 9.

Na cobrança, feita pelo próprio Vitor Roque, bola para um lado e goleiro para o outro. O Palmeiras seguiu melhor no confronto, pressionando o Fluminense e mantendo alto volume de jogo. Em uma das escapadas, Allan percorreu metade do campo, driblou dois defensores e contou com um desvio em seu chute para ampliar o marcador para o Alviverde.

Aos poucos, o Fluminense passou a reter mais a posse de bola e conseguiu avançar suas linhas. Um dos destaques da equipe carioca nos 45 minutos iniciais, Luciano Acosta foi responsável por algumas das principais chances criadas e descontou para o Tricolor já nos minutos finais.

Os visitantes ensaiaram uma pressão durante os acréscimos, e Otávio, escolhido por Luis Zubeldía para substituir o lesionado Bernal, esteve perto de empatar. O marcador, no entanto, permaneceu inalterado até o apito final.

O segundo tempo começou com Savarino acertando o travessão de Carlos Miguel após chute na entrada da área. O Fluminense manteve o ímpeto ofensivo e viu o goleiro alviverde acumular defesas, incluindo finalizações de Otávio e de Soteldo.

Na sequência, foi a vez de o Palmeiras acertar a trave. Vitor Roque partiu em jogada individual, trombou com o defensor e conseguiu espaço para bater firme no travessão. Depois, Ramón Sosa também ficou perto de ampliar o marcador.

Jhon Arias foi acionado pelo técnico Abel Ferreira e permaneceu em campo por aproximadamente 30 minutos, além dos acréscimos, em atuação discreta.

O Fluminense iniciou uma blitz no fim da partida e viu Carlos Miguel responder bem debaixo das traves para manter a vantagem do Palmeiras, que segue líder do Campeonato Brasileiro. Abel Ferreira, por sua vez, recebeu novo cartão vermelho e será desfalque no próximo compromisso na competição.

Arias reencontra o Fluminense

Uma das figuras centrais da partida, Jhon Arias foi ovacionado pelos torcedores do Palmeiras presentes na Arena Barueri e vaiado na mesma intensidade pelo setor visitante.

O colombiano iniciou o jogo no banco de reservas e foi acionado pelo técnico Abel Ferreira no início do segundo tempo. Ao todo, permaneceu em campo por cerca de 30 minutos, o dobro em relação à sua estreia no último fim de semana.

Arias foi o responsável pelas jogadas de bola parada do Palmeiras, alternou entre o lado direito e esquerdo do ataque e recebeu cartão amarelo ainda em suas primeiras ações, após falta no lateral Guga.

Arias no banco de reservas durante partida entre Palmeiras e Fluminense, na Arena Barueri, pelo Brasileirão (Foto: Renato Padalka/Ekobanpress/Gazeta Press)

O que vem por ai?

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (1°), quando encara o São Paulo, às 20h30 (de Brasília), também na Arena Barueri, pela semifinal do Paulistão. No mesmo dia, o Fluminense recebe o Vasco, às 18h, no Maracanã, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca.

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 2 X 1 FLUMINENSE

CAMPEONATO BRASILEIRO - 4ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 25 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP);

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima;

🚩 Assistentes: Fernanda Nândrea Gomes Antunes e Felipe Alan Costa de Oliveira;

🟨 Cartões amarelos: Khellven e Arias (PAL); Fábio, Freytes, Ignácio e Martinelli (FLU);

🟥 Cartões Vermelhos: -

⚽ Gols: Vitor Roque e Allan (PAL); Lucho Acosta (FLU).

⚽ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas (Lucas Evangelista), Andreas Pereira e Mauricio; Allan (Felipe Anderson), Flaco López (Arias) e Vitor Roque (Ramón Sosa).

FLUMINENSE (Técnico: Zubeldía)

Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Arana; Martinelli (Hércules), Bernal (Otávio), Lucho Acosta (Soteldo) e Savarino; Serna (John Keneddy) e PH Ganso.

