Dublador aponta fala de Filipe Luís sobre jogador do Flamengo: 'Muito abaixo'

Um dublador especializado em leitura labial apontou uma fala de Filipe Luís sobre um jogador do Flamengo durante o duelo com o Racing. Na quarta-feira (29), o Rubro-Negro se classificou para a final da Libertadores da América.

O Flamengo de Filipe Luís encarou um El Cilindro lotado para passar do Racing depois de vencer por 1 a 0 no Maracanã. Depois de um primeiro tempo controlado, Gonzalo Plata foi expulso e tornou a missão ainda mais difícil, mas o Rubro-Negro segurou o 0 a 0.

Nas redes sociais, o dublador Velloso apontou uma fala de Filipe Luís sobre Arrascaeta, craque e ídolo do Flamengo.

- O Arrasca está muito abaixo - disse o técnico para Jorginho durante a partida, de acordo com a leitura de Velloso.

Filipe Luís, técnico do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Veja a leitura da fala de Filipe Luís sobre o craque do Flamengo

Treinador comemorou final com o Rubro-Negro

Ao empatar com o Racing em Avellaneda, nesta quarta-feira (29), Filipe Luís garantiu sua vaga para a final da Libertadores de 2025, a quarta com o Flamengo. Bicampeão como jogador, o treinador chega a sua primeira decisão como técnico.

— Estamos extremamente felizes por alcançar mais uma final de Libertadores. Flamengo tem cinco finais da sua história - contando com a desse ano - e tem jogadores desse elenco que vão jogar a quarta e eu também. Três como jogador e uma como treinador, e estou muito orgulhoso. Pessoas que fazem tudo pelo Flamengo - começou o treinador.

- Quando cheguei aqui, em 2019, Flamengo tinha uma final, eu sozinho não fiz nada, mas fiz parte desse processo que começou em 2012/2013. Hoje foi uma vitória de um time com alma, competitivo, aguerrido e que sabe jogar ante todas as circunstâncias, contra qualquer adversário. Um time que sabe jogar Libertadores, que sabe o que quer. Os jogadores que são multicampeões são os mais ambiciosos e meu grupo está cheio. - declarou Filipe Luís sobre final com o Flamengo.