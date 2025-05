Palmeiras x Flamengo: árbitro faz adendo à súmula e responde acusação de Boto

Responsável por apitar a partida entre Palmeiras e Flamengo, no último domingo (25), pelo Campeonato Brasileiro, Ramón Abatti Abel fez um adendo à súmula divulgado após o confronto e negou que um dirigente alviverde tenha invadido o vestiário da arbitragem ao fim do jogo.

Na zona mista, após a vitória por 2 a 0, José Botto, executivo de futebol do clube carioca, afirmou que um integrante da comitiva do Palmeiras entrou no vestiário da arbitragem no Allianz Parque. A acusação foi prontamente negada por Anderson Barros, diretor de futebol do Verdão, ainda no estádio.

– Se o (José) Boto falou isso, ele é mentiroso. E vou falar isso diretamente para ele – afirmou Anderson Barros.

Ramón Abatti Abel revelou ter sido surpreendido por reportagens publicadas na imprensa ao deixar o local da partida e fez um adendo na súmula para esclarecer a denúncia do dirigente rubro-negro.

– Venho, por meio deste, informar que fui surpreendido por notícias veiculadas por órgãos da imprensa, ao deixar o estádio, acerca de uma suposta intercorrência no vestiário da equipe de arbitragem. Cabe esclarecer que NÃO HOUVE QUALQUER TIPO DE INVASÃO AO VESTIÁRIO DA ARBITRAGEM, conforme relatado pelo Sr. José Boto dirigente do Flamengo aos veículos de comunicação. Por fim, ressalto que, durante toda a nossa permanência no local, fomos tratados com respeito e cordialidade por parte tanto do clube mandante quanto do clube visitante – disse Ramón Abatti Abel.

Flamengo derrotou o Palmeiras por 2 a 0, no Allianz Parque, pela décima rodada do Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Pênaltis em Palmeiras x Flamengo

A partida entre os primeiros colocados do Brasileirão teve dois pênaltis marcados, um para cada lado, com reclamações de ambas as equipes. Piquerez desperdiçou a cobrança para o Palmeiras, enquanto Arrascaeta converteu a do Flamengo.

Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 21 pontos e encostou no líder Palmeiras, que tem um a mais. As equipes ainda farão dois jogos, pela Libertadores e pelo Brasileirão, antes da viagem aos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes.