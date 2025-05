Palmeiras mantém ingresso popular para despedida de Estêvão; veja preços

O Palmeiras iniciou a venda de ingressos para o confronto com o Sporting Cristal, do Peru, válido pela sexta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. A partida, marcada para a próxima quarta-feira (28), marcará a despedida de Estêvão do Allianz Parque.

continua após a publicidade

+ Palmeiras perde Estêvão para a Seleção Brasileira antes do Mundial

Com a melhor campanha geral da fase de grupos garantida, a diretoria alviverde lançou uma promoção com ingressos entre R$ 40 (Geral Norte) e R$ 120 (Central Oeste) para não-sócios, que poderão comprar as entradas a partir das 12h (de Brasília) da próxima terça-feira (27).

Os ingressos destinados aos sócios-torcedores Avanti, por sua vez, já estão disponíveis no site www.ingressospalmeiras.com.br.

Após o duelo pela Libertadores, Estêvão ainda enfrenta o Cruzeiro, em Belo Horizonte, antes da viagem aos Estados Unidos, onde o Palmeiras disputará o Mundial. Ao fim da competição, o atacante se apresentará ao Chelsea, da Inglaterra.

continua após a publicidade

Em junho de 2024, a diretoria alviverde negociou Estêvão com o Chelsea por 61,5 milhões de euros — sendo 45 milhões fixos e 16,5 milhões em metas esportivas. A permanência do jogador para a disputa da Libertadores foi uma das exigências do Palmeiras nas tratativas.

Valores dos ingressos para a partida entre Palmeiras e Sporting Cristal, do Peru, pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores (Foto: Reprodução / Palmeiras)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Valores dos ingressos para Palmeiras x Sporting Cristal