A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, utilizará seu avião particular para trazer de volta o atacante Vitor Roque, convocado pelo técnico Carlo Ancelotti, após o segundo jogo da Seleção Brasileira nesta Data Fifa.

continua após a publicidade

+ Patrocinador do Palmeiras detalha acordo e afirma: 'Valor não tem limite'

Com isso, existe a possibilidade de o atacante estar à disposição da comissão técnica de Abel Ferreira para o duelo contra o Vitória, no Allianz Parque, decisivo na corrida pelo título do Campeonato Brasileiro.

A primeira partida da Seleção Brasileira acontece no dia 15 de novembro, contra Senegal. No mesmo dia, o Palmeiras enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, desfalcado de seus convocados. Três dias depois, a Amarelinha encara a Tunísia, na França.

continua após a publicidade

O atacante teria um intervalo de pouco mais de 24 horas para realizar o trajeto de volta à cidade de São Paulo, onde o Verdão entra em campo às 19h30 (de Brasília). Esta, inclusive, não será a primeira vez que o clube monta um esquema especial para contar com algum de seus jogadores convocados.

Assim, a tendência é que o "Tigrinho" realize trabalho de recuperação física dentro da aeronave e seja opção no banco de reservas durante a partida contra o Vitória. Atualmente, o Palmeiras lidera o Brasileirão com os mesmos 65 pontos do Flamengo, mas leva vantagem nos critérios de desempate (número de vitórias) e ainda tem uma partida a menos em relação ao rival carioca.

continua após a publicidade

A mandatária do Palmeiras possui viagem agendada para a França para compromissos particulares e estendeu sua estádia na Europa para facilitar o retorno de Roque ao Brasil. A informação foi divulgada inicialmente pela "ESPN" e confirmada pelo Lance!.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, ao lado do atacante Vitor Roque durante sua coletiva de apresentação (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras deve perder outros nomes na Data Fifa

Além de Vitor Roque, convocado para defender o Brasil na Data Fifa, o Palmeiras pode ter outros sete nomes selecionados por três seleções. O capitão Gustavo Gómez é titular absoluto no Paraguai e nome certo na próxima lista, enquanto o atacante Ramón Sosa luta por uma vaga.

No Uruguai, três nomes podem aparecer na convocação de Marcelo Bielsa: o lateral-esquerdo Piquerez, o volante Emiliano Martínez e o atacante Facundo Torres.

Para fechar, o Palmeiras pode ter o atacante Flaco López, artilheiro da equipe na temporada, e o volante Aníbal Moreno defendendo a Argentina, atual campeã da Copa do Mundo. A Data Fifa acontece entre os dias 10 e 18 de novembro.