Palmeiras tem escalação alternativa para despedida no Brasileirão

Alviverde encerra a temporada em nova partida longe do Allianz Parque e sem com equipe alternativa

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 07/12/2025
15:04
Flaco Lopez em partida entre Palmeiras e Vitoria
imagem camera Flaco Lopez em partida entre Palmeiras e Vitoria (Foto: Theo Daolio/Mochila Press/Gazeta Press)
O Palmeiras está escalado para a despedida da temporada diante do Ceará, às 16h (de Brasília), pela 38ª rodada do Brasileirão. A equipe de Abel Ferreira já tem garantida a segunda colocação, enquanto o adversário entra em campo pressionado pela luta contra o rebaixamento.

Marcelo Lomba substitui Carlos Miguel no gol, enquanto Giay entra na vaga de Khellven. A zaga terá Bruno Fuchs ao lado de Benedetti. A principal novidade na escalação é o jovem Larson no meio-campo, acompanhado por Aníbal Moreno e Mauricio.

No ataque, o trio estrangeiro formado por Flaco López, Facundo Torres e Ramón Sosa fecha a escalação do Palmeiras.

Desfalques contra o Ceará

A comissão técnica lida com três tipos de desfalques para a partida: jogadores lesionados, atletas poupados por desgaste físico e nomes suspensos por cartões.

Piquerez, expulso na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, e Raphael Veiga, que recebeu o terceiro cartão amarelo, cumprem suspensão automática. Gustavo Gómez, Murilo, Andreas Pereira e Vitor Roque não viajaram com a delegação em razão do desgaste físico na reta final da temporada.

Emiliano Martínez, com trauma no pé, passou a integrar a lista de lesionados formada por Weverton, Lucas Evangelista, Paulinho e Felipe Anderson, lesionado durante a final da Libertadores contra o Flamengo.

Piquerez é expulso em Atlético-MG x Palmeiras
Expulso contra o Atlético-MG, Piquerez será desfalque na escalação titular do Palmeiras para encarar o Ceará (Foto: Samuel Ramos/Pera Photo Press / Gazeta Press)

+ Dominante, Palmeiras goleia Corinthians e abre vantagem na final do Paulistão Feminino

Escalação do Palmeiras

Marcelo Lomba; Giay, Bruno Fuchs, Benedetti e Jefté, Aníbal Moreno, Larson e Mauricio; Facundo Torres, Ramón Sosa e Flaco López.

Banco de reservas: Carlos Miguel, Kauan, Bruno Rodrigues, Khellven, Micael, Luighi, Riquelme Fillipi, Allan, Erick Belé e Luis Pacheco.

