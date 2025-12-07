Palmeiras tem escalação alternativa para despedida no Brasileirão
Alviverde encerra a temporada em nova partida longe do Allianz Parque e sem com equipe alternativa
- Matéria
- Mais Notícias
O Palmeiras está escalado para a despedida da temporada diante do Ceará, às 16h (de Brasília), pela 38ª rodada do Brasileirão. A equipe de Abel Ferreira já tem garantida a segunda colocação, enquanto o adversário entra em campo pressionado pela luta contra o rebaixamento.
Amanda, Tainá Maranhão e Brena: trio é responsável por quase metade dos gols do Palmeiras no ano
Futebol Feminino
Palmeiras parabeniza torcedor Lando Norris por título da F1
Fórmula 1
Dominante, Palmeiras goleia Corinthians e abre vantagem na final do Paulistão Feminino
Futebol Feminino
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Marcelo Lomba substitui Carlos Miguel no gol, enquanto Giay entra na vaga de Khellven. A zaga terá Bruno Fuchs ao lado de Benedetti. A principal novidade na escalação é o jovem Larson no meio-campo, acompanhado por Aníbal Moreno e Mauricio.
No ataque, o trio estrangeiro formado por Flaco López, Facundo Torres e Ramón Sosa fecha a escalação do Palmeiras.
Desfalques contra o Ceará
A comissão técnica lida com três tipos de desfalques para a partida: jogadores lesionados, atletas poupados por desgaste físico e nomes suspensos por cartões.
Piquerez, expulso na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, e Raphael Veiga, que recebeu o terceiro cartão amarelo, cumprem suspensão automática. Gustavo Gómez, Murilo, Andreas Pereira e Vitor Roque não viajaram com a delegação em razão do desgaste físico na reta final da temporada.
Emiliano Martínez, com trauma no pé, passou a integrar a lista de lesionados formada por Weverton, Lucas Evangelista, Paulinho e Felipe Anderson, lesionado durante a final da Libertadores contra o Flamengo.
+ Dominante, Palmeiras goleia Corinthians e abre vantagem na final do Paulistão Feminino
Escalação do Palmeiras
Marcelo Lomba; Giay, Bruno Fuchs, Benedetti e Jefté, Aníbal Moreno, Larson e Mauricio; Facundo Torres, Ramón Sosa e Flaco López.
Banco de reservas: Carlos Miguel, Kauan, Bruno Rodrigues, Khellven, Micael, Luighi, Riquelme Fillipi, Allan, Erick Belé e Luis Pacheco.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias