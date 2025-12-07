Ceará está escalado para receber o Palmeiras na Série A
Alvinegro recebe os paulistas em jogo decisivo
O Ceará está escalado para receber o Palmeiras neste domingo (7), na Arena Castelão, às 16h (de Brasília), valendo pela 38ª rodada da Série A. O técnico Léo Condé tem retornos importantes para a escalação desta tarde.
Ceará
O setor defensivo apresenta dois retornos: o zagueiro Willian Machado e o lateral-esquerdo Matheus Bahia. A dupla estava suspensa pelo acúmulo de três cartões amarelos.
O Alvinegro precisa de uma vitória simples para se garantir na Série A. Em caso de empate ou derrota, o desfecho do clube dependerá de outros resultados. O Palmeiras, por outro lado, não tem mais ambições.
Vindo de derrota por 1 a 0 para o Flamengo, o Ceará está escalado com os seguintes nomes: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho.
Pelo lado do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira escolheu o seguinte time nesta tarde: Marcelo Lomba; Giay, Benedetti, Bruno Fuchs e Jefté; Aníbal Moreno, Mauricio, Larson e Sosa; Flaco López e Torres.
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X PALMEIRAS
38ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 7 de dezembro, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);
📺 Onde assistir: CazéTV, TV Record e Premiere;
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ);
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ);
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).
⚽ ESCALAÇÕES
CEARÁ: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho. Técnico: Léo Condé.
PALMEIRAS: Marcelo Lomba; Giay, Benedetti, Bruno Fuchs e Jefté; Aníbal Moreno, Mauricio, Larson e Sosa; Flaco López e Torres. Técnico: Abel Ferreira.
