Corinthians confirma Sul-Americana, mas fecha Brasileirão como pior paulista

O Corinthians empatou com o Juventude por 1 a 1, neste domingo (7), na Neo Química Arena, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado amargo fez o Timão terminar a competição nacional na 13ª posição.

continua após a publicidade

A equipe de Dorival Júnior garantiu vaga na próxima Sul-Americana, mas terminou como o pior paulista do torneio. Neste domingo (7), o Santos entrou em campo com chances de ser rebaixado, mas venceu o Cruzeiro por 3 a 0, na Vila Belmiro, ultrapassou o Corinthians e terminou o campeonato no 12º lugar.

- A campanha nós tínhamos a consciência de que poderia ter sido melhor. Nos faltou muitas coisas ao longo da temporada. Tivemos muito jogos com o perfil dessa partida. Tivemos volume, posse e não finalizamos. Com isso, os adversários nos tiraram pontos importantes. Fica o sentimento de uma decepção por aquilo que realizamos ao longo da competição - lamentou Dorival Júnior em entrevista coletiva após o empate do Timão.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O Timão empatou com Juventude e encerrou o Brasileirão de forma melancólica (Foto: Joisel Amaral/ via Gazeta Press)

Campanha do Corinthians

O Timão encerrou a competição com 47 pontos. Em 38 rodadas, o clube alvinegro venceu 12 jogos, empatou 11 e foi derrotado em 15 oportunidades. A oscilação ao longo do campeonato impediu a equipe de Dorival Júnior de conquistar uma vaga na próxima Libertadores pelo Brasileirão. Agora, a única chance de classificação será por meio da Copa do Brasil: o Timão está na semifinal e enfrentará o Cruzeiro.

Foi o pior desempenho entre os paulistas na atual edição do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras terminou como vice-campeão, o Mirassol garantiu vaga na Libertadores ao ficar em quarto lugar, o São Paulo fechou em oitavo, enquanto o RB Bragantino ficou em décimo e o Santos em décimo segundo.