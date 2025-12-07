CEO do Fortaleza fala sobre futuro após rebaixamento: 'A gente vai conversar'

O Fortaleza perdeu para o Botafogo por 4 a 2 neste domingo (7) e foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, lamentou a queda e falou sobre a sua situação no clube.

— Quem decide a minha permanência ou não é o conselho de administração [da SAF]. Pessoas que respeito muito, são muito profissionais, têm um olhar geral sobre o clube. E a gente vai conversar. Em algum momento a gente vai conversar, avaliar o que deve ser feito. Naturalmente o Fortaleza vai passar por mudanças e passaria mesmo se tivesse ficado na Série A - disse o profissional.

— Claro que indo para uma Série B as mudanças são mais profundas como um todo. Mas vou conversar. Queira ou não queira, são 11 anos de dedicação ao clube, ininterrupta. Quase 800 jogos. Esse ano para mim foi muito difícil a nível pessoal, muito difícil - relatou.

Partida entre Botafogo e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

— As críticas técnicas são justas, aceito tudo. Mas tem várias coisas que foram ditas, faladas e repetidas que foram pela questão pessoal, familiar, índole. E isso não é aceitável. Enfim, não é hora de aprofundar tanto sobre isso - finalizou o CEO.

Campanha do Fortaleza no Brasileirão

O Fortaleza encerrou a sua participação nesta Série A com 43 pontos. Foram 11 vitórias, dez empates e 17 derrotas, com 43 gols marcados e 58 cedidos.

Vindo de uma campanha de G4 em 2024, o clube caiu de rendimento e viu o técnico Juan Pablo Vojvoda ser demitido. O substituto Renato Paiva ficou apenas dez jogos no cargo e Martín Palermo assumiu na sequência.

Apesar da reação sob o comando de Palermo, os pontos conquistados na reta final não foram suficientes para manter o Tricolor na Série A.