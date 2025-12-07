Abel Ferreira foi direto ao afirmar que nenhum profissional gostaria de aceitar o convite do Palmeiras quando ele decidiu deixar o PAOK, da Grécia, e assumir o comando técnico do clube, há pouco mais de cinco anos.

Desde que assumiu o clube, no fim de 2020, o português conquistou dez títulos, incluindo duas Copas Libertadores, e igualou Oswaldo Brandão como treinador mais vitorioso da história do Palmeiras. Em 2025, no entanto, o profissional encerrou pela primeira vez uma temporada sem conquistas, após três vice-campeonatos.

- Por isso, há cinco anos, quando o Palmeiras estava tentando contratar treinador e ninguém queria vir para o clube, alguém foi ao PAOK para contratar um treinador por mais ou menos R$ 6 milhões, e o treinador aceitou vir ao Palmeiras. E por cada título que o Palmeiras ganhou desses 10, uma parte dessa premiação fui eu que paguei ao PAOK. Por cada prêmio que eu ganhei aqui, do meu bônus eu paguei ao PAOK - disse.

Após perder o Campeonato Paulista para o maior rival, o Palmeiras viu o Flamengo se tornar o maior campeão da Libertadores, com quatro taças, além de vencer a corrida pelo Brasileirão.

O que fizemos hoje (contra o Ceará) foi coisa séria e responsável: dar o máximo e, se o nosso máximo não der para ganhar, eu beijo a medalha e durmo tranquilo. Eu vim para aqui para fazer o melhor que posso. Gosto muito de estar aqui, pela valorização. Quando se fala dos reforços… Se fosse pelo dinheiro, era impossível o Mirassol fazer o que fez (terminar o Brasileirão na quarta colocação) - completou.

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira durante partida contra o Ceará (Foto: Marcus Wernner/UAI Foto/Gazeta Press)

Palmeiras fecha a temporada 2025

O Palmeiras venceu o Ceará por 3 a 1, fora de casa, e emplacou sua segunda vitória consecutiva após perder o título da Libertadores em Lima. Agora, o elenco alviverde terá pouco menos de um mês de férias antes de se reapresentar para a próxima temporada.

O clube volta a campo no início de janeiro, para a disputa do Campeonato Paulista.