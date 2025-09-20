Fortaleza está escalado para visitar o Palmeiras no Brasileirão
Leão encara os paulistas neste sábado
O Fortaleza está escalado para o duelo deste sábado (20) com o Palmeiras, no Allianz Parque, às 21h (de Brasília), pela 24ª rodada do Brasileirão. O técnico Martín Palermo fará o seu segundo jogo com a equipe do Pici.
Na rodada anterior, o Tricolor superou o Vitória por 2 a 0. O clube busca uma reação para deixar a zona de rebaixamento do campeonato.
Uma das baixas está no gol. João Ricardo, titular no último jogo, apresentou tendinite no ombro direito e não foi relacionado para o embate. O lateral-direito Tinga e o zagueiro Marcelo Benevenuto também estão no departamento médico. Ainda na defesa, o zagueiro Benjamín Kuscevic não foi relacionado.
Dessa forma, o Fortaleza está escalado com o seguinte 11 inicial: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Yago Pikachu, Lucero e Breno Lopes.
Do outro lado, o Palmeiras de Abel Ferreira está escalado com o seguinte time: Weverton; Giay, Micael, Bruno Fuchs e Jefté; Emiliano Martínez, Allan, Mauricio e Raphael Veiga; Facundo Torres e Sosa.
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X FORTALEZA
24ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro, às 21h (de Brasília);
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;
🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Brigida Cirilo Ferreira (AL);
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS).
⚽ ESCALAÇÕES
PALMEIRAS: Weverton; Giay, Micael, Bruno Fuchs e Jefté; Emiliano Martínez, Allan, Mauricio e Raphael Veiga; Facundo Torres e Sosa. Técnico: Abel Ferreira.
FORTALEZA: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Yago Pikachu, Lucero e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.
