menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFortaleza

Fortaleza está escalado para visitar o Palmeiras no Brasileirão

Leão encara os paulistas neste sábado

Fortaleza enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
imagem cameraFortaleza enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 20/09/2025
20:06
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fortaleza está escalado para o duelo deste sábado (20) com o Palmeiras, no Allianz Parque, às 21h (de Brasília), pela 24ª rodada do Brasileirão. O técnico Martín Palermo fará o seu segundo jogo com a equipe do Pici.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Na rodada anterior, o Tricolor superou o Vitória por 2 a 0. O clube busca uma reação para deixar a zona de rebaixamento do campeonato.

Uma das baixas está no gol. João Ricardo, titular no último jogo, apresentou tendinite no ombro direito e não foi relacionado para o embate. O lateral-direito Tinga e o zagueiro Marcelo Benevenuto também estão no departamento médico. Ainda na defesa, o zagueiro Benjamín Kuscevic não foi relacionado.

Dessa forma, o Fortaleza está escalado com o seguinte 11 inicial: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Yago Pikachu, Lucero e Breno Lopes.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Palmeiras de Abel Ferreira está escalado com o seguinte time: Weverton; Giay, Micael, Bruno Fuchs e Jefté; Emiliano Martínez, Allan, Mauricio e Raphael Veiga; Facundo Torres e Sosa.

➡️ Palmeiras apresenta vantagem contra o Fortaleza em casa; veja

FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X FORTALEZA
24ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro, às 21h (de Brasília);
📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP);
📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;
🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ);
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Brigida Cirilo Ferreira (AL);
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS).

continua após a publicidade

ESCALAÇÕES

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Micael, Bruno Fuchs e Jefté; Emiliano Martínez, Allan, Mauricio e Raphael Veiga; Facundo Torres e Sosa. Técnico: Abel Ferreira.

FORTALEZA: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Yago Pikachu, Lucero e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias