Sem Flaco e Roque, Abel define escalação do Palmeiras para jogo com o Fortaleza
Equipes se enfrentam neste sábado (20), a partir das 21h (de Brasília), no Allianz Parque
O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, optou por preservar a maioria dos titulares e promoveu mudanças na escalação para o duelo contra o Fortaleza, na noite deste sábado (20), no Allianz Parque, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Com a decisão da vaga às semifinais da Libertadores diante do River Plate marcada para a próxima quarta-feira (24), a comissão técnica optou por preservar os titulares e alterou os dez jogadores de linha, mantendo apenas Weverton entre os habituais no time inicial.
Com isso, o sistema defensivo será formado por Bruno Fuchs e Micael, com Giay pela direita e Jefté pela esquerda. No meio-campo, Emi Martínez, Allan e Mauricio compõem o trio responsável pela construção das jogadas.
No ataque, o Palmeiras não contará com a dupla Flaco-Roque. Principais destaques da equipe desde o Mundial de Clubes, ambos começam no banco de reservas. Ramón Sosa, Facundo Torres e Raphael Veiga completam o time titular.
Escalação do Palmeiras
Weverton; Giay, Micael, Bruno Fuchs e Jefté; Emiliano Martínez, Allan e Mauricio; Ramón Sosa, Raphael Veiga e Facundo Torres.
Banco de reservas: Carlos Miguel, Aníbal Moreno, Felipe Anderson, Andreas Pereira, Vitor Roque, Bruno Rodrigues, Gustavo Gómez, Piquerez, Murilo, Evangelista, Flaco López e Gilberto.
Desfalques: Paulinho (cururgia na perna direita) e Khellven (trauma no pé).
Escalação do Fortaleza
Helton Leite; Mancuso, Brítez, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Pikachu, Lucero e Breno Lopes.
A bola rola para Palmeiras e Fortaleza a partir das 21h (de Brasília), no Allianz Parque. Com 44 pontos, a equipe comandada por Abel Ferreira ocupa a terceira colocação na tabela, mas pode ultrapassar o Cruzeiro. Líder da competição, o Flamengo soma 50 pontos, porém com um jogo a mais em relação ao Verdão.
