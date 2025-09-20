Abel desabafa sobre sequência de viagens do Palmeiras: ‘Café sem dormir’

Antes de a bola rolar para Palmeiras e Fortaleza, neste sábado (20), no Allianz Parque, pelo Brasileirão, Abel Ferreira voltou a reclamar da sequência de jogos e viagens enfrentada pela equipe, especialmente neste segundo semestre.

Após a vitória por 2 a 1 sobre o River Plate, fora de casa, o elenco retornou de Buenos Aires diretamente para a Academia de Futebol. O treinador, inclusive, revelou que os jogadores tomaram café da manhã sem sequer terem dormido, devido ao deslocamento.

- Eu já falei várias vezes sobre as competições sul-americanas, as viagens que temos que fazer, as noites em que não dormimos. Já desafiei vocês várias vezes a conversarem com especialistas que falam sobre o sono e sua importância. Mas isso, como não interessa, não deve dar muitos cliques. Ninguém tem interesse em analisar isso. Eu dou muita importância. Na quinta-feira, às 7h da manhã, chegamos para tomar café sem sequer dormir. Qual é o impacto que isso vai ter? Não sei. Falem com os especialistas - afirmou o treinador, em entrevista à Globo.

Além do já apertado calendário brasileiro, o Palmeiras viajou, em junho, aos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes. Ao todo, foram pouco menos de 30 dias no exterior, com deslocamentos entre quatro cidades, em diferentes estados.

Durante o torneio, foram cinco jogos disputados, já que a equipe comandada por Abel Ferreira foi eliminada nas quartas de final pelo Chelsea. Ao todo, o clube paulista soma 55 partidas na temporada, envolvendo cinco competições diferentes.

Abel Ferreira durante partida entre River Plate e Palmeiras, pela Libertadores

Além do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras também segue vivo na Copa Libertadores. Na partida de ida, venceu o River Plate e agora joga pelo empate no Allianz Parque para seguir na briga pelo tetracampeonato continental.