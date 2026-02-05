menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Cuiabano chega ao Rio para assinar com o Vasco e projeta estreia: 'Estou apto para jogar'

Jogador vai realizar exames ainda nesta quinta-feira (2) e assinar com o Cruz-Maltino

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/02/2026
09:23
Cuiabano é o quinto reforço do Vasco na temporada (Foto: Reprodução/Vasco)
imagem cameraCuiabano é o quinto reforço do Vasco na temporada (Foto: Reprodução/Vasco)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O lateral-esquerdo Cuiabano desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (2) para realizar exames médicos e assinar contrato com o Vasco. O Gigante da Colina acertou o empréstimo do jogador junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, com opção de compra, válido até o fim da temporada de 2026. No clube, o atleta vai vestir a camisa 66.

continua após a publicidade

Questionado sobre a possibilidade de estrear já no clássico contra o Botafogo, no próximo domingo (8), Cuiabano afirmou estar à disposição da comissão técnica.

- Estou muito feliz de estar chegando no Vasco e estou apto, sim (para jogar). Tive dois jogos lá no sub-21, já vinha treinando. Agora é conversar com o professor Diniz para ver o que ele pensa, porque a decisão final é dele - disse o lateral.

continua após a publicidade
Após o desembarque, Cuiabano conversou com os jornalistas presentes (Foto: Pedro Cobalea)
Após o desembarque, Cuiabano conversou com os jornalistas presentes (Foto: Pedro Cobalea)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O jogador também comentou o sonho de alcançar a Seleção Brasileira e destacou a motivação com o novo desafio no futebol brasileiro.

- Chego com meu objetivo, estou feliz de estar aqui, e todo jogador sonha em chegar na Seleção. É trabalhar no dia a dia para ver se eu consigo chegar - completou.

O Vasco anunciou a chegada de Cuiabano por meio das redes sociais.

➡️ Aposte na partida entre Vasco e Chapecoense no Brasileiro!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Ele é o quinto reforço do clube para a temporada, que já confirmou as contratações de Johan Rojas, Alan Saldivia, Marino e Brenner. Além deles, o atacante Claudio Spinelli, do Independiente del Valle, é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias para reforçar o elenco cruz-maltino.

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias