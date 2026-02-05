Cuiabano chega ao Rio para assinar com o Vasco e projeta estreia: 'Estou apto para jogar'
Jogador vai realizar exames ainda nesta quinta-feira (2) e assinar com o Cruz-Maltino
- Matéria
- Mais Notícias
O lateral-esquerdo Cuiabano desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (2) para realizar exames médicos e assinar contrato com o Vasco. O Gigante da Colina acertou o empréstimo do jogador junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra, com opção de compra, válido até o fim da temporada de 2026. No clube, o atleta vai vestir a camisa 66.
Questionado sobre a possibilidade de estrear já no clássico contra o Botafogo, no próximo domingo (8), Cuiabano afirmou estar à disposição da comissão técnica.
- Estou muito feliz de estar chegando no Vasco e estou apto, sim (para jogar). Tive dois jogos lá no sub-21, já vinha treinando. Agora é conversar com o professor Diniz para ver o que ele pensa, porque a decisão final é dele - disse o lateral.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
O jogador também comentou o sonho de alcançar a Seleção Brasileira e destacou a motivação com o novo desafio no futebol brasileiro.
- Chego com meu objetivo, estou feliz de estar aqui, e todo jogador sonha em chegar na Seleção. É trabalhar no dia a dia para ver se eu consigo chegar - completou.
O Vasco anunciou a chegada de Cuiabano por meio das redes sociais.
➡️ Aposte na partida entre Vasco e Chapecoense no Brasileiro!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Ele é o quinto reforço do clube para a temporada, que já confirmou as contratações de Johan Rojas, Alan Saldivia, Marino e Brenner. Além deles, o atacante Claudio Spinelli, do Independiente del Valle, é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias para reforçar o elenco cruz-maltino.
Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias