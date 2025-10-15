Escalação do Palmeiras: Abel promove mudança no ataque e retorno de Vitor Roque

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira promoveu uma mudança na escalação da equipe para o duelo contra o Red Bull Bragantino, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Liberado após cumprir suspensão, Vitor Roque retornou ao time titular na vaga de Bruno Rodrigues.

continua após a publicidade

+ Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro: o que está em jogo na briga pelo título do Brasileirão?

Murilo e Micael formam dupla de zaga, com Piquerez pela esquerda e Giay na direita. Bruno Fuchs, por sua vez, segue improvisado como volante ao lado de Veiga e Andreas Pereira no meio. Felipe Anderson, Mauricio e Roque fecham o time.

Emiliano Martínez, Aníbal Moreno, Facundo Torres e Flaco López defenderam suas seleções na última Data Fifa, mas retornaram a tempo ao Brasil e estão à disposição da comissão técnica no banco de reservas. Já o capitão Gustavo Gómez, que atuou na Malásia, está fora.

continua após a publicidade

Lucas Evangelista e Paulinho seguem cronograma de recuperação após realizaram cirurgias e são desfalques. Assim como o lateral-direito Khellven, com um trauma no pé.

Com 58 pontos conquistados em 26 rodadas, o Palmeiras ocupa a liderança do Brasileirão com três pontos de vantagem para o Flamengo, vice-líder da competição. Rivais direitos na corrida pelo título, as equipes se enfrentam no próximo final de semana, no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

Vitor Roque retorna para a escalação titular do Palmeiras após cumprir suspensão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Escalação do Palmeiras

Weverton; Giay, Micael, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Mauricio e Vitor Roque.

Banco de reservas: Carlos Miguel, Marcelo Lomba, Aníbal Moreno, Jefté, Bruno Rodrigues, Facundo Torres, Ramón Sosa, Emi Martínez, Allan, Flaco López, Benedetti e Gilberto

Red Bull Bragantino:

Lucão; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodriguez e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires e Juninho Capixaba; John John, Lucas Barbosa e Thiago Borbas