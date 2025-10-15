menu hamburguer
Falha de jogador em Palmeiras x RB Bragantino revolta torcedores: ‘Que pesadelo’

Verdão defende a liderança do Brasileirão

Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/10/2025
20:25
Andreas Pereira e Jhon John em Palmeiras x Bragantino (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
imagem cameraAndreas Pereira e Jhon John em Palmeiras x Bragantino (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Jogando diante de sua torcida, o Palmeiras lutou até o final da primeira etapa e arrancou o empate contra o Bragantino, com um gol de cabeça do zagueiro Bruno Fuchs. No entanto, os torcedores não perdoaram a saída do goleiro Lucão, que acabou ficando pelo caminho, após o cruzamento feito por Maurício.

Cobrando pênalti, o meia Jhon Jhon abriu o palcara para o Bragantino. Já no final da primeira etapa, o zagueiro do Verdão, que não tinha nada com isso, aproveitou a oportunidade e marcou seu segundo gol com a camisa alviverde. Após o lance, os torcedores destacaram a falha do goleiro do Massa Bruta. Confira abaixo.

Com o resultado parcial, o Palmeiras vai se isolando cada vez mais na liderança do Campeonato Brasileiro, com 59 pontos somados. No entanto, a equipe tem um confronto decisivo, contra o vice-líder Flamengo, na próxima rodada.

Bruno Fuchs comemora gol de empate do Palmeiras, com seus companheiros (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
Bruno Fuchs comemora gol de empate do Palmeiras, com seus companheiros (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

