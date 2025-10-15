Falha de jogador em Palmeiras x RB Bragantino revolta torcedores: ‘Que pesadelo’
Verdão defende a liderança do Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
Jogando diante de sua torcida, o Palmeiras lutou até o final da primeira etapa e arrancou o empate contra o Bragantino, com um gol de cabeça do zagueiro Bruno Fuchs. No entanto, os torcedores não perdoaram a saída do goleiro Lucão, que acabou ficando pelo caminho, após o cruzamento feito por Maurício.
Atitude de Abel Ferreira após pênalti em Palmeiras x Bragantino viraliza: ‘Não sabia’
Fora de Campo
PC Oliveira esclarece polêmica de arbitragem em Palmeiras x Bragantino
Fora de Campo
Decisão de Claus em Palmeiras x Bragantino divide opiniões: ‘Complicado’
Fora de Campo
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Cobrando pênalti, o meia Jhon Jhon abriu o palcara para o Bragantino. Já no final da primeira etapa, o zagueiro do Verdão, que não tinha nada com isso, aproveitou a oportunidade e marcou seu segundo gol com a camisa alviverde. Após o lance, os torcedores destacaram a falha do goleiro do Massa Bruta. Confira abaixo.
Com o resultado parcial, o Palmeiras vai se isolando cada vez mais na liderança do Campeonato Brasileiro, com 59 pontos somados. No entanto, a equipe tem um confronto decisivo, contra o vice-líder Flamengo, na próxima rodada.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias