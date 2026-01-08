Copinha: Fluminense vence o Brasiliense e encaminha classificação
Tricolor pode confirmar presença na próxima fase ainda nesta quinta-feira (8)
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense venceu o Brasiliense por 1 a 0, nesta segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e ficou muito próximo de garantir vaga na próxima fase da competição. O gol da vitória foi marcado pelo atacante colombiano Juan Palacios, seu primeiro na Copinha, em partida disputada com equilíbrio e intensidade.
➡️ Fala de Hulk sobre situação com Atlético-MG não muda postura do Fluminense
Como foi o jogo?
O Tricolor começou melhor o jogo, com mais posse de bola e presença ofensiva, mas a primeira grande chance foi do Brasiliense. Aos 30 minutos do primeiro tempo, João Victor arriscou de fora da área e acertou o travessão. Logo na sequência, o Fluminense respondeu, porém com maior eficiência: Isack Gabriel encontrou espaço na defesa adversária e lançou Juan Palacios, que dominou e finalizou na saída do goleiro para abrir o placar.
Após o gol, o Brasiliense tentou reagir, principalmente com João Victor, que seguiu sendo o principal nome ofensivo da equipe. Na segunda etapa, o confronto ficou mais aberto, com boas oportunidades para os dois lados, muito em função das transições rápidas. A entrada do atacante Montanha, com passagem pela base tricolor, deu mais trabalho à defesa do Fluminense.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Nos minutos finais, o cenário ficou definido: o Brasiliense pressionou em busca do empate, enquanto o Fluminense apostou nos contra-ataques, frequentemente interrompidos com faltas. Em uma das últimas chances da partida, o goleiro Gustavo Félix fez grande defesa e assegurou a vitória do Tricolor, que agora depende apenas de um resultado simples para confirmar a classificação.
O que vem por aí?
Um empate no confronto entre Sfera e Água Santa, ou uma vitória do Água Santa, já garante o Fluminense na próxima fase da Copinha. As duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 18h45 (de Brasília). Mesmo em caso de derrota do Água Santa, a classificação do Tricolor segue bem encaminhada, já que os adversários precisariam tirar uma grande diferença de gols na última rodada.
O Fluminense volta a campo no próximo domingo (11), às 11h (de Brasília), contra o Sfera, em Santana de Parnaíba. Já o Brasiliense enfrenta o Água Santa no mesmo dia, às 8h45 (de Brasília), em duelo decisivo pela classificação.
✅ FICHA TÉCNICA
Brasiliense x Fluminense
2ª rodada — Grupo 25 - Copa São Paulo de Futebol Júnior
📆 Data e horário: quinta-feira, 8 de janeiro de 2026, às 16h30 (de Brasília);
📍 Local: Santana de Parnaíba;
🟨Árbitro: Fernando Bartz Guedes;
🟨Assistentes: Guilherme Victor Pereira Francisco e Liliane Suely de Moraes Mello;
⚽ Gols: Juan Palacios (FLU);
🟨Cartões amarelos: Felipinho (BRA), Hugo (BRA) e Rafael (BRA);
🟥 Cartões vermelhos: -
Escalação do Brasiliense
Felipe Mambai, Raphael, Carmino, Shinaider, Deyverson, Hugo F., Landim, João Victor, Thiago Pereira, Matheus Félix e Eric.
Escalação do Fluminense
Gustavo Félix, Kaio Borges, Gorgulho, Pedro Costa, Vagno, Fabinho, Gabriel Renan, Oliver, Palacios, Isack Gabriel e Kelvin.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias